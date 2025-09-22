BellaMà di Sera flop, ascolti non convincenti e chiusura anticipata: gli scenari per il talk di Pierluigi Diaco su Rai Due.

Come riporta DavideMaggio, si chiude anzitempo l’esperimento di portare il talk di Pierluigi Diaco – BellaMà di Sera – anche come intrattenimento serale. La trasmissione non ha garantito un apporto confortante in termini di ascolti per la prima serata di Rai Due, anzi; il flop è risultato preoccupante fin dalle battute iniziali e, spiega il portale, sarebbe stato di recente annunciato come la puntata di ieri sera sia stata effettivamente l’ultima in prima serata.

“Era ora”, si legge su DavideMaggio; un pensiero riferito in particolare alla carenza di contenuti rinnovati – a dispetto di quanto annunciato – con la fruizione di BellaMà di Sera. Insomma, un esperimento che non regala soddisfazioni a Pierluigi Diaco che resta comunque saldamente alla conduzione del medesimo format – almeno per il momento – nella sua definizione pomeridiana.

BellaMà di Sera ai titoli di coda, resta l’appuntamento con Pierluigi Diaco nel daytime

La bocciatura di BellMà di Sera pregiudica il futuro anche del format nel daytime? Pierluigi Diaco, come detto in precedenza, non sembra dover subire contraccolpi generalizzati per l’esperimento mal riuscito – in termini di ascolti – di portare il suo talk in prima serata. A oggi, la posizione del suo spazio su Rai Due nel daytime non sembra essere in bilico ma non è detto che per il futuro la situazione resti così stabile. Il mondo della tv ci ha abituati a sonore bocciature che spesso, forse anche ingiustamente, hanno effetti anche molto più ampi del reale raggio d’azione.