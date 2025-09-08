Pierluigi Diaco torna con BellaMa' su Rai 2: come sarà la nuova stagione

Pierluigi Diaco è pronto a tornare nel pomeriggio di Rai2 con una nuova edizione di BellaMa’. La partenza è fissata per oggi, lunedì 8 settembre 2025, alle 15.30, con uno speciale introduttivo, Aspettando BellaMa’, in onda dal 1 al 5 settembre. Il programma mantiene la sua formula di base con il confronto diretto tra due generazioni, la Generazione Z (ragazzi dai 18 ai 25 anni) e i Boomer (over 55). In studio ci saranno venti concorrenti per squadra, accompagnati da trenta opinionisti pronti a commentare dibattiti, gare di parola e prove creative.

L’interesse attorno al programma è stato confermato anche dai casting. Difatti, oltre 3.600 persone hanno inviato la propria candidatura per entrare a far parte di questa quarta edizione. Nonostante i risultati altalenanti delle passate stagioni, BellaMa’ ha saputo ritagliarsi una sua identità e la Rai ha scelto di scommettere ancora su Diaco affidandogli un orario complicato come quello del pomeriggio.

BellaMa’ sbarca in prima serata: i dettagli

Tuttavia, la nuova stagione porta con sé anche alcune novità. Ogni venerdì sarà presente in studio Luciano Violante, ex presidente della Camera, che terrà una lezione di educazione civica, pensata per stimolare il confronto tra giovani e adulti. Non solo, si aggiungono nuove rubriche come Tutti sono abili di Fabrizio Bracconeri, dedicata al tema dell’inclusione, e Tutti cantano in dialetto con ‘Manuela Villa, spazio musicale che valorizza le tradizioni regionali. Accanto alle new entry tornano le rubriche più seguite come BellaTv con Roberta Capua, Tutti cantano le emozioni con Marco Morandi e Gino Castaldo, La posta stellare con Valeria Marini, Tutti in pista con Tommaso Stanzani e Rosa Sorrentino, e La lezione di… con Salvo Sottile.

Ma la vera scommessa di Rai2 è lo spin-off in prima serata: BellaMa’ di Sera, cinque appuntamenti in onda la domenica dal 14 settembre al 12 ottobre 2025 condotto sempre da Diaco. Sul palco saliranno ospiti fissi come Iva Zanicchi, chiamata a dare verve e ironia, oltre a rubriche come Scotta il telefono con Valeria Marini e le performance di Morandi e Castaldo accompagnati dalla band In Fieri.