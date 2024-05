BellaRai2 di Pierluigi Diaco/ Diretta e ospiti 30 maggio 2024: l’omaggio alla nascita di Raidue

BellaRai2, anticipazioni e diretta 30 maggio 2024

Giovedì 30 maggio, in prima serata, Pierluigi Diaco conduce una puntata speciale del suo programma “Bellamà” dal titolo “BellaRai2” dedicata totalmente alla nascita e alla storia di Raidue ovvero del secondo canale della Rai. Era il 4 novembre 1961 quando una giovanissima Mina annunciava la nascita del secondo canale e, in occasione del 70esimo anniversario della nascita del servizio pubblico televisivo, Pierluigi Diaco sarà il padrone di casa di una serata amarcord dedicata totalmente a Raidue e ai vari programmi che, nel corso degli anni, hanno fatto compagnia ai telespettatori del secondo canale.

In “BellaRai2”, Pierluigi Diaco non sarà da solo ma sarà insieme a tantissimi ospiti che, con filmati, dichiarazioni, ricordi e vari retroscena, renderanno omaggio ai grandi protagonisti di Raidue. BellaRai2 sarà così l’occasione per fare un salto nel passato e rivivere programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

BellaRai2: gli ospiti di Pierlui Diaco

BellaRai2 si aprirà con un montaggio-tributo al secondo canale con cui i telespettatori capiranno quelli che sono le caratteristiche che Raidue ha sempre portato avanti: sperimentazione di tanti nuovi generi e palestra di nuovi volti poi diventati storici. La serata, poi, continuerà con una serie di ospiti a cui sarà affidato l’omaggio a particolare personaggi televisivi. Marino Bartoletti ricorderà così Gianni Minà, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora mentre Alessandro Greco, con i suoi racconti, omaggerà Raffaella Carrà che, con i suoi programmi in prima serata, ha scritto la storia della televisione italiana.

Giancarlo Magalli, invece, ricorderà i vari programmi pomeridiani condotti da Raffaella Carrà mentre Tiberio Timperi ricorderà la figura di Gianfranco Funari e Jocelyn quella di Gigi Sabani. Spazio, poi, a Justine Mattera e Manuela Villa che ricorderanno Paolo Limiti mentre lo stesso Diaco ricorderà Alberto Castagna e Sandra Milo. Rita Forte e Roberta Capua, invece, ricorderanno Luciano Rispoli mentre Gianni Boncompagni sarà ricordato da Alba Parietti. Non mancheranno, inoltre, i momenti musicali con esibizioni di Simona Ventura, Paola Perego, Alessandro Greco e Rita Forte e uno speciale omaggio a Raffaella Carrà con le coreografie di Enzo Paolo Turchi.

Come vedere in diretta streaming BellaRai2

Musica, ricordi, aneddoti e filmati d’epoca saranno al centro di BellaRai2 che può essere seguito in diretta televisiva, su Raidue, a partire dalle 21.20. La serata speciale dedicata totalmente alla storia di Raidue, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.











