Bellavia contro Gegia: “Io ci ho provato con te? Potevi evitarlo!”/ Lei piange: “È vero, in modo simpatico…”

Marco Bellavia e Gegia, confronto in diretta al Grande Fratello Vip: “Se ti ho sgridato era per stimolarti!”

Marco Bellavia fa il suo ritorno al Grande Fratello Vip 2022 per la prima volta dopo il suo ritiro. L’ex gieffino affronta le persone che hanno sbagliato nei suoi confronti quando ha manifestato nella Casa il suo malessere; tra queste c’è anche Gegia che gli chiede scusa tra le lacrime ma cerca comunque di giustificare il suo atteggiamento.

“Marco, tu non puoi non ricordare che quella settimana noi abbiamo chiacchierato tanto. Hai dormito due volte nel mio letto e facevamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ridevamo, scherzavamo. – esordisce Gegia, che continua – Io ho cercato di aiutarti come ho potuto perché pure io là dentro non stavo bene e quando c’è stato quell’attimo in cui io ti ho sgridato, era per stimolarti!“

Marco Bellavia punge Gegia: “Hai detto cose che potevi evitare!”

Bellavia replica: “Non è che tu non mi insegnassi nulla o che non mi dicessi delle cose. Bisogna dividere le due fasi di quella permanenza: nella prima parte si scherzava ma nella seconda parte non mi avete capito. – ma ammette – Non per colpa vostra ma per colpa mia che avevo delle cose per la testa che mi giravano… Anche io ho messo una barriera davanti a voi perché non mi avete capito.”

Tuttavia accusa Gegia di aver esagerato in alcuni frangenti: “Hai detto delle cose che potevi anche evitare! – e ne fa un esempio – Hai detto che io ci avevo provato con te”. Gegia non rimangia quanto detto, ma smorza: “È vero! L’hai fatto in maniera simpatica…” Marco però incalza e assesta il colpo: “Adesso è diventata simpatica! Quando fa comodo è simpatica, altrimenti è seria!” I due però sugellano la pace con un abbraccio.

