“Bellavia e Pamela Prati? Storia finta”/ Il paparazzo Fiumara: “Stavano montando un altro caso Caltagirone”

Marco Bellavia e Sheila Capriolo, chi ha ‘ordinato’ la paparazzata? Parla Alex Fiumara

Si torna a parlare della paparazzata di Marco Bellavia e Sheila Capriolo pubblicata sul settimanale CHI qualche settimana fa. Le foto hanno scatenato non solo la rottura tra Bellavia e Pamela Prati, ma anche una serie di lite tra i due protagonisti della paparazzata. Prima Sheila, poi Marco sono stati ospiti a Pomeriggio 5 per dare la loro versione dei fatti. Lei ha accusato lui di aver organizzato tutto e averla baciata due volte, lui ha fatto lo stesso contro la Capriolo.

Marco Bellavia è però tornato ospite a Pomeriggio 5 nella puntata del 22 febbraio per avere la risposta ad un quesito fondamentale: chi ha dato ‘l’ordine’ di questa paparazzata? In studio, con l’attesa risposta, c’è il paparazzo che ha fotografato Bellavia e Sheila: Alex Fiumara.

Fiumara accusa: “La storia tra Bellavia e Pamela Prati è finta!”

Alex Fiumara non fa il nome della persona che gli ha fatto la soffiata, ma spiega: “La persona che mi ha chiamato non fa questo mestiere, è fuori da questo mondo.” Racconta però che nessuno gli aveva detto che avrebbe paparazzato Bellavia e la Capriolo: “Se avessi saputo che erano loro, neppure sarei andato! Mi hanno invece detto che ci sarebbero stati Marco e Pamela Prati“.

Bellavia ritiene sia stata messa in piedi una menzogna proprio per attirare i paparazzi lì dove non si sarebbero presentati; Fiumara però lancia una pesante accusa all’ex gieffino: “La storia Bellavia-Prati è finta, stavano rimontando un altro caso Caltagirone! – e avverte Marco – Di Bellavia alla Prati non interessa niente! Mi dispiace!”

