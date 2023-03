Bellavia e Sheila Capriolo, lite e urla a Pomeriggio 5/ “Ami la Prati ma mi proponi di fare l’amore?”

Marco Bellavia e Sheila Capriolo, lite in diretta a Pomeriggio 5

Va in scena il confronto definitivo tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata del 1 marzo, che finisce però tra nuove accuse e urla. Chi dei due ha mentito? È la domanda che viene posta in studio in merito alla paparazzata fatta da Alex Fiumara, in collegamento con lo studio. A esordire è Bellavia, per la prima volta al cospetto di Sheila dall’uscita della loro paparazzata.

“Mi hai veramente fatto una cosa allucinante! – tuona l’ex gieffino – Ho cancellato il tuo nome e il tuo numero. Chiudiamo questa storia, io comunque non ho chiamato nessuno, evidentemente!” Accusa allora Sheila di essere una ‘fubetta’ che lo ha incastrato per tornare alla ribalta, rivelando che molti altri l’hanno telefonato per dirgli che la Capriolo ha provato in passato ad incastrare anche loro.

“Io furbetta? Assolutamente no. – sbotta però Sheila – Marco deve prendersi le sue responsabilità! Sei tu che stai dicendo cose orrende sulla mia persona! Se non mi baciavi quella sera, il paparazzo non avrebbe mai pubblicato le foto!” E continua: “Lui ha detto delle falsità, mi hai accusato di aver rovinato la tua storia con Pamela, di cui non hai detto una parola carina mentre eri con me!” È a questo punto che Sheila rivela un retroscena inedito: “Dopo quella cena io e Marco ci siamo anche messi d’accordo per vederci la settimana dopo a casa tua, dove mi avresti preparato spaghetti cacio e pepe e avremmo fatto l’amore tutta la notte!” Bellavia però nega tutto, accusandola di inventarsi ogni cosa.

