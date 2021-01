Belle e Sebastien Amici per sempre/ Su Rai 1 il film con Felix Bossuet (1° gennaio)

Belle e Sebastien Amici per sempre vain onda oggi, 1° gennaio 2021, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere avventura ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo appena pochi anni fa, nel 2018. Il regista di questo film di produzione francese è Clovis Cornillac mentre il suo soggetto è a cura di Cecile Aubry. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori, tutti o quasi di nazionalità francese come Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Thierry Neuvic e Andrè Penvern. La fotografia è stata curata dal professionista Thierry Pouget mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Armand Amar.

Belle e Sebastien Amici per sempre, la trama del film

La trama di Belle e Sebastien Amici per sempre segue le vicende di Belle e Sebastien, due amici, rispettivamente un ragazzo ed un cane che trascorrono diverse avventure. Questa pellicola trascina lo spettatore ad un momento ben preciso nel tempo, vale a dire 2 anni dopo gli eventi che vengono narrati nel primo film della serie.

Sebastien ormai ha ritrovato suo padre, trascorre le sue giornate in tranquillità ed ha compiuto 12 anni. Belle invece ha avuto tre splendidi cuccioli e si occupa di accudirli, donando loro da mangiare e giocando con i piccoli. Tuttavia, un giorno la situazione si complica in modo inaspettato. Giunge a casa di Sebastien e di suo padre uno sconosciuto che afferma di essere il vero proprietario del cane.

Subito la situazione sembra sfuggire di mano al ragazzo che vede andare in fumo la propria amicizia con l’animale, amico di mille avventure. Anche se la verità non sembra essere così chiara, lo sconosciuto sembra convinto a voler sottrarre l’amico a quattro zampe al povero ragazzo Sebastien. Inoltre, quest’uomo non risparmia neanche i cuccioli: vuole portare tutti con sè. Inizierà l’ennesima avventura tra cane e amico che ancora una volta dimostreranno come il loro legame stretto può superare qualsiasi difficoltà.

