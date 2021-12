Belle e Sebastien: Amici per sempre/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet

Belle e Sebastien: Amici per sempre, film di Rai 1 diretto da Clovis Cornillac

Belle e Sebastien: Amici per sempre va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 14.30. Il film è distribuito da Notorious Pictures e prodotto da Epithète Films, Gaumont, M6 Films. La regia è di Clovis Cornillac. Félix Bossuet è il bambino che interpreta Sebastien, nonostante la giovane età ha già interpretato 4 film. L’altro protagonista è Tchéky Karyo, nel 1983 ha ricevuto 1 nomination Cèsar come migliore attore emergente per La spiata. Nella serie Belle e Sebastien interpreta Cèsar.

Belle e Sebastien: Amici per sempre, la trama del film:

Belle e Sebastien: Amici per sempre è il terzo capitolo del film, anche questa volta la storia racconta il bel rapporto di amicizia che c’è tra Sebastien e il suo cane Belle. Sebastien è cresciuto, ora è adolescente e continua a vivere con la sua famiglia nella solita casa che si trova nel villaggio di Saint Martin.

Il rapporto con il cane si è rafforzato, soprattutto ora che Belle ha dato alla luce tre cuccioli di cui Sebastien si prende cura con molta premura e passione. Il rapporto tra il ragazzo e il suo adorato cane non è cambiato, anzi, ora che la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien è affezionato e il rapporto con Belle è ancora più forte.

Una sera ascolta suo padre dire alla neo sposa Angelica dell’intenzione di trasferirsi in Canada. Sebastien è triste non ha nessuna intenzione di abbandonare le sue montagne e tanto meno lasciare da solo suo nonno Cèsar, che al contrario lo invita a partire e a scoprire le meraviglie che il mondo offre. La situazione diventa problematica quando si presenta Joseph, che vanta di essere il proprietario di Belle e vuole portare via con sé il suo cane con i cuccioli. Sebastien che oramai è grande, non crede alle falsità dell’uomo e farà di tutto per difendere suo nonno e l’amica inseparabile a quattro zampe.

Video, il trailer del film “Belle e Sebastien: Amici per sempre”





