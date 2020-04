Belle e Sebastien Amici per sempre/ Video, su Rai 1 il film con Felix Bossuet

Pubblicità

Belle e Sebastien Amici per sempre va in onda su Rai 1 per la serata di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 il cui soggetto è stato tratto dai romanzi scritti da Cecile Aubry e rappresenta il secondo capitolo del film Belle & Sebastien l’avventura continua. La regia di questo film è stata affidata a Clovis Cornillac, la sceneggiatura porta la firma di Juliette Sales e Fabien Suarez, le musiche della colonna sonora sono di Armand Amar ed il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Thierry Pougeot. Nel cast sono presenti Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier e Andrè Penvern.

Belle e Sebastien Amici per sempre, la trama del film

Le vicende di Belle e Sebastien Amici per sempre sono incentrate a circa due anni di distanza di quanto avvenuto precedentemente ed in particolar modo con Sebastien che è molto felice di aver ritrovato suo padre e di poter vivere insieme a lui anche assieme alla dorato cane Belle. Le cose sembrano andare per il verso giusto con il ragazzo che è ulteriormente cresciuto mentre il proprio amico a quattro zampe ea sua volta diventata madre di tre splendidi cuccioli. Tuttavia la situazione torna ad essere difficile per i protagonisti del momento in cui nella loro piccola abitazione dislocata in montagna si presenta una strana persona che asserisce di essere il vero proprietario del cane per cui ne rivendica i diritti.

L’uomo fornisce delle prove piuttosto rispetto a quanto evidenziato per cui il ragazzo si vede costretto a prendere atto di quanto sta succedendo e di come dovrà salutare quello che è stato un fedele amico ne incredibile avventura alla ricerca del suo amato padre.

Nonostante lo stesso genitore faccia presente a più riprese dell’esigenza di dover consegnare il cane al diretto proprietario, il ragazzo inizia a fantasticare su possibili soluzioni che possano permettergli di continuare a prendersi cura del proprio amato cane. Naturalmente finirà per cacciarsi in nuovi guai che tuttavia rappresenteranno il viatico assolutamente indispensabile per poter finalmente riuscire ad essere felice insieme a tuo padre e a suo amato amico a quattro zampe. Una incredibile storia di amore tra un uomo e un cane a conferma del forte legame che può innescarsi in queste situazioni.

Video, il trailer di Belle e Sebastien Amici per sempre





