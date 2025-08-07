Belle & Sebastien è il primo film di una trilogia con la celebre coppia composta da un bimbo e da un pastore dei Pirenei. Regia di Nicolas Vanier

La prima serata di Canale 5, giovedì 7 agosto 2025 alle 21:20, ha in programmazione il film d’avventura Belle & Sebastien. Uscita nelle sale nel 2013, è una produzione della storica casa francese Gaumont (che curerà tutta la saga dedicata), distribuita in Italia da Notorious Pictures.

Si tratta del primo capitolo di una trilogia che proseguirà con Belle & Sebastien – L’avventura continua (2015) e Belle & Sebastien – Amici per sempre (2018) e la regia è stata affidata a Nicolas Vanier, conosciuto per il documentario finanziato dal WWF dal titolo Il Grande Nord (2004) che racconta la vita dei cacciatori di pelli canadesi nello Yukon. Ed è sempre la natura protagonista anche in questo film che si svolge sulle Alpi e di cui ne viene rappresentata tutta la maestosità.

Il protagonista del film Belle & Sebastien è Félix Bossuet, nel ruolo di Sébastien, che quando ha esordito in questa pellicola aveva solo 7 anni e prenderà parte anche ai due successivi sequel. Insieme a lui il cane da montagna dei Pirenei Belle che è stato interpretato da diversi esemplari, tra cui uno in particolare di nome Fripon e proveniente da un allevamento piemontese. Nel cast anche Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann e Urbain Cancelier.

La trama del film Belle & Sebastien: un bimbo e un cane con un compito molto speciale

Belle & Sebastien è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1943 e il piccolo Sébastien vive con un pastore che se ne è preso cura quando è rimasto orfano, di nome César, e la figlia di lui, Angélina, che si prende cura del piccolo come se fosse la mamma. Insieme vivono a Saint-Martin-de-Queyrières, in quel periodo occupata dai tedeschi. La popolazione locale, di nascosto, organizza delle spedizioni per superare il valico Svizzero e portare al di là delle Alpi gli ebrei perseguitati.

Nel frattempo, il luogo è funestato dalle incursioni di una non ben definita “bestia” che fa razzia del bestiame degli allevatori e tutti sono alquanto disperati. Un giorno Sébastien la incontra: si tratta di un bellissimo cane bianco che immediatamente fa amicizia con il bambino, che la chiama Belle, e insieme iniziano a girovagare tra i monti. Sébastien naturalmente nasconde questo nuovo legame fino a quando non incrocia una pattuglia di tedeschi. Il cane, avvertendone la minaccia, ne ferisce due e così viene immediatamente allo scoperto.

Il tenente Peter decide così di organizzare una battuta di caccia per trovare il cane che nel frattempo è fuggito. Il bambino fa di tutto per convincere il suo tutore César dell’innocenza dell’animale, ma è tutto inutile e il cane, durante le ricerche viene ferito. Sébastien riesce a portarlo dal veterinario della zona e a convincerlo di curarlo, salvandogli la vita. Il veterinario, il dottor Guillame, è anche colui che organizza i viaggi degli ebrei e una sera, tornando dal nascondiglio di una famiglia che sta proteggendo, vede un branco di lupi aggredire un gregge del villaggio: non era Belle la colpevole delle incursioni.

Il medico cerca di scacciarli, ma nel tentativo si rompe una caviglia e viene proprio salvato da Belle. Caricato su una slitta, il cane lo conduce fino a casa di César e Angelina. A questo punto Guillaume non potrà più accompagnare gli ebrei al confine e sarà compito di Belle, Angélina e del piccolo Sébastien condurre la spedizione. Riusciranno nella loro impresa?