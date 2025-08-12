Belle & Sebastien - L’avventura continua è il secondo capitolo della trilogia con il piccolo Félix Bossuet e il bellissimo cane da pastore dei Pirenei

La trama del film Belle & Sebastien – L’avventura continua: alla ricerca di Angélina, dispersa dopo un incidente aereo

Belle & Sebastien – L’avventura continua è ambientato nel cuore delle Alpi, dove il piccolo villaggio di Saint Martin sta celebrando la fine della guerra con gioia e speranza. Sebastien, un ragazzino dal cuore grande, vive con il burbero ma affettuoso César e con la sua inseparabile compagna a quattro zampe, Belle. La serenità viene però spezzata da una tragica notizia: Angélina, amica di famiglia e figura materna per Sebastien, è data per morta in un disastro aereo.

Nonostante il dolore, Sebastien rifiuta di credere alla sua scomparsa: insieme a César e al misterioso pilota Pierre, parte per un viaggio avventuroso tra le montagne italiane, deciso a scoprire la verità. Pierre, che nasconde un legame di sangue con César, ha motivazioni ambigue: cerca Angélina, ma lo fa anche per interesse personale. Le tensioni tra lui e César esplodono, ma la missione continua, inoltre un incidente costringe l’aereo ad un atterraggio d’emergenza.

Sebastien prosegue da solo, accompagnato da Gabriella, una ragazza che si finge ragazzo per affrontare il mondo con più libertà. Insieme affrontano pericoli e ostacoli, mentre Belle si dimostra ancora una volta un’alleata preziosa. Alla fine, Angélina viene ritrovata viva ma ferita, intrappolata in una grotta dopo un incendio. Il salvataggio riunisce tutti, e Sebastien scopre che Pierre è in realtà suo padre.

Belle & Sebastien – L’avventura continua, film su Canale 5 diretto da Christian Duguay

Martedì 12 agosto 2025, in prima serata alle 21:35, Canale 5 trasmetterà il film Belle & Sebastien – L’avventura continua, una pellicola francese del 2015 che unisce il fascino dell’avventura al calore del genere family. Il film è ispirato ad un soggetto di Cécile Aubry, autrice anche della sceneggiatura insieme a Juliette Sales e Fabien Suarez.

La regia è firmata dal canadese Christian Duguay, noto per il suo lavoro nelle serie Il giovane Hitler e I Medici, che gli hanno garantito una crescente notorietà nel panorama televisivo internazionale. La produzione è affidata a Radar Films, con la fotografia curata da Christophe Graillot, il montaggio di Oliver Gajan e le musiche evocative composte da Armand Amar.

Protagonista del secondo capitolo della trilogia è ancora una volta il giovane Félix Bossuet, già volto del primo film Belle & Sebastien, e noto anche per le sue interpretazioni in Mon roi – Il mio re e Mister Chocolat.

Accanto a lui troviamo Tchéky Karyo, attore di grande esperienza, candidato al prestigioso premio César nel 1983 per La spiata. Completano il cast Margaux Chatelier, Thierry Neuvic e Urbain Cancelier.