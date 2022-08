Belle & Sebastien L’avventura continua/ Su Rai 1 il film con Felix Bossuet

Belle & Sebastien L’avventura continua, film di Rai 1 diretto da Christian Duguay

Belle & Sebastien L’avventura continua riempirà la serata di oggi, lunedì 8 agosto, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. La regia è affidata a Christian Duguay mentre la sceneggiatura è un lavoro a due mani di Juliette Sales e Fabien Suarez. Nel cast del film Belle & Sebastien L’avventura continua ci sono Félix Bossuet nei panni di Sebastien, Tchéky Karyo in quelli di Cesar, Thierry Neuvic che presta il suo volto a Pierre, Margaux Châtelier in quelli di Angelina. Completano il cast Urbain Cancelier che ricopre il ruolo del Sindaco e Thylane Blondeau in quelli di Gabriela.

Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Belle & Sebastien L’avventura continua, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Belle & Sebastien L’avventura continua. È il 3 settembre del 1945 e la guerra è finalmente finita. Sebastien vive con Cesar e Belle a Saint Martin, è felice e frequenta addirittura la scuola. Aspetta solo il ritorno di Angélina che due anni prima è partita per unirsi alla resistenza e non ha fatto ancora ritorno, anche se ha ricevuto una medaglia d’onore. Finalmente arriva la notizia che Sebastien aspetta da tempo: Angélina sta per tornare ma purtroppo l’aereo sul quale viaggia si schianta sulle Alpi italiane e purtroppo sembra che non ci siano superstiti.

Vacanze a Ischia/ Su Rete 4 il film con Vittorio De Sica

Sia Cesar che Sebastien non riesco a credere che la donna sia morta e così decidono di attivarsi per cercarla, chiedendo l’aiuto di Pierre Marceau, un pilota appena rientrato dalla guerra. L’uomo accetta di aiutarli solo dietro compenso di denaro e questo indispettisce molto Sebastien che, tra l’altro, scopre che Pierre è proprio suo padre, quello che non è mai venuto a cercarlo. Non fidandosi si lui, il ragazzo insieme a Belle si nasconde nel suo aereo, convinto che l’uomo scapperà senza portare a termine la missione. Invece decolla e ciò costringe Cesar ad andare a cercarli, insieme al meccanico di Pierre.

Il Sipario Strappato/ Film streaming: dove vederlo su Rete 4

L’aereo nel quale Sebastien si nasconde sorvola la zona del disastro ma, vedendo un vasto incendio, decide di tornare indietro. Il ragazzo non è d’accordo, avendo visto una scia di fumo arancione provenire da una roccia, e cerca di prendere il comando dell’areo, costringendolo ad un atterraggio di fortuna che guasta in modo definitivo il velivolo. Sebastien, Belle e Pierre si salvano e decidono di andare a piedi a cercare Angélina a piedi. Durante la marcia conoscono Gabriele, un ragazzo italiano che poi si scopre essere Gabriella che finge di essere un uomo per non avere problemi nel campo sfollati dove vive. La giovane si unisce alle ricerche e Pierre inizia a capire che Sebastien è suo figlio, così gli racconta della madre e di come non abbia mai saputo della gravidanza ma solo della morte della donna. Grazie all’aiuto di Gabriella, Sebastien scopre dove potrebbe essersi nascosta Angélina ed in effetti la trova ma rischia di morire a causa di un incendio. Grazie all’intervento di Pierre e all’aiuto di Belle, tutti riescono a salvarsi. Per Sebastien, Angélina e Pierre è il momento di salutare Gabriella e tornare a Saint Martin dove padre e figlio iniziano a costruire un rapporto affettuoso e forse sboccerà l’amore fra il pilota e Angélina.

Il video del trailer di Belle & Sebastien L’avventura continua













© RIPRODUZIONE RISERVATA