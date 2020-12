Belle & Sebastien L’avventura continua/ Su Rai 1 il film con Felix Bossuet

Belle & Sebastien L’avventura continua (Belle et Sébastien: l’aventure continue) andrà in onda su Rai 1 alle ore 14.00. É un film del 2015 diretto da Christian Duguay, regista canadese noto per aver diretto la miniserie televisiva Il giovane Hitler per cui ha ricevuto una nomination agli Emmy Award e la miniserie televisiva ispirata alla vita di Sant’Agostino d’Ippona. Le musiche sono composte da Armand Amar, compositore francese e autore di varie colonne sonore per teatro, cinema e televisione. Nel 2010 ha vinto il Premio César per la miglior colonna sonora per Il concerto (Radu Mihăileanu, 2009).

Belle & Sebastien L’avventura continua, la trama del film

Belle & Sebastien L’avventura continua ha per protagonista Sebastien (Félix Bossuet), che ha appena cominciato ad andare a scuola. Siamo nel settembre del 1945 e la guerra è finita. Sebastien, Belle e César (Tchéky Karyo) aspettano il ritorno di Angelina (Margaux Châtelier). Tuttavia l’aereo militare che la sta portando a casa precipita al confine tra Francia e Italia. Sembra che non ci siano superstiti, ma Sebastien è convinto che Angelina sia viva e si mette subito a cercarla, insieme a Belle, l’amica a quattro zampe. Per raggiungere i resti del velivolo sale sul monomotore di Pierre Marceau. Riuscirà nel suo intento?



