Belle & Sebastien/ Video, su Rai 1 il film con Felix Bossuet (oggi, 25 dicembre)

Belle & Sebastien andrà in onda sui Rai 1 alle 14.00 nella fascia pomeridiana di oggi 25 dicembre ed è un film diretto da Nicolas Vanier nel 2013, uscito in Italia l’anno seguente. Questo è il primo di una sorta di trilogia di pellicole, tratte dai romanzi di Cécile Aubry e cui son seguiti nel 2015 e nel 2018 anche il secondo e il terzo capitolo diretti però da registi diversi. Nel cast spicca il protagonista, il piccolo Félix Bossuet, accompagnato da Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge e Andreas Pietschmann. Nel reparto tecnico invece ci sono Éric Guichard alla fotografia, Armand Amar alle musiche e Sébastian Birchler alla scenografia.

Belle & Sebastien, la trama del film

Il film Belle & Sebastien è ambientato sulle Alpi francesi, nel 1943, dove Sebastien, orfano di otto anni, vive insieme ad un anziano pastore che lo ha adottato, Cesar e alla sua vera nipote Angélina. Questa particolare famiglia vive in un piccolo paesino chiamato Saint-Martin de Queyrières in cui, nonostante regni l’occupazione tedesca, i suoi cittadini aiutano i poveri ebrei a passare in Svizzera dove trovare rifugio.

Ad impensierire gli abitanti, oltre alle possibili ripercussioni per questo loro segreto, vi è anche una “bestia” misteriosa che terrorizza i grezzi dei pastori e mette in allerta i cittadini. Ormai sono mesi che il paese tenta di dare la caccia a questo “mostro” ma senza alcun risultato.

Sebastien che è molto solitario soffre continuamente la mancanza della mamma, che lui crede tuttora partita per l’America, e spende tutto il suo tempo a vagare sui monti. Un giorno, mentre passeggia da solo, incontra un cane gigantesco, sporco e selvatico che in breve si rivela essere la temuta “bestia” del paese. Il bambino stabilisce fin da subito un legame particolare con l’animale, una femmina di una razza di cane che cresce in maniera esponenziale, e le da il nome di Belle poiché dopo averla pulita dimostra una bellezza senza uguali.

Per non rischiare di farsi scoprire Sebastien decide di mantenere segreto questo incontro, in modo da proteggere anche Belle. L’arrivo dei tedeschi venuti a risolvere il problema delle fughe degli ebrei però porta questa amicizia allo scoperto. Cosa farà allora Sebastien per proteggere Belle e per salvare il suo paese?

Video, il trailer del film “Belle & Sebastien”





© RIPRODUZIONE RISERVATA