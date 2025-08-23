Al Meeting di Rimini oggi si terrà un incontro sulla bellezza e l'arte come esperienza di riscatto delle persone

“La natura della bellezza, per la gente, è lontana e diversa, complicata e difficile a esserci”: lo diceva uno dei più grandi e geniali designer italiani, Ettore Sottsass. Da questa consapevolezza Sottsass ha ricavato una ragione di fondo per il suo lavoro, dimostrando con centinaia di oggetti progettati nell’arco di una lunga vita che quella lontananza può essere annullata: il design, specie la grande tradizione del design italiano, è stato una forma di democratizzazione della bellezza. Questo grazie anche alla lungimiranza di tante imprese che hanno dato fiducia alla creatività, non sempre facile e scontata, di personaggi geniali come Sottsass.

LA FREGATURA DI AVERE UN'ANIMA/ Giacomo Poretti e quel testo cambiato nel solco di don Giussani

Ci sono stati altri suoi colleghi, come Enzo Mari, che hanno portato ancor più in avanti questo processo, creando soluzioni offerte come progetti da realizzare in autoproduzione: non solo la bellezza era a portata di mano, ma poteva essere (di nuovo) il frutto di un lavoro realizzato con le proprie mani, per imparare a conoscerne regole e segreti.

UOMINI DI DIO/ Al Meeting di Rimini il film sui monaci di Tibhirine, martiri per amore

Si può ben dire che quella tensione a rendere la bellezza alla portata di tanti se non di tutti, sia stata l’energia segreta che ha reso possibile quella magica stagione italiana di cultura, “concretamente” intesa.

Quale tracce ha lasciato quella grande esperienza? È interessante sorprenderne i nuovi segni in ambiti che non ti aspetti. È questo il tema dell’incontro che si tiene oggi, sabato (ore 19:00) al Meeting di Rimini. Tra i protagonisti dell’appuntamento ci sono persone che a prima vista, per la mission che svolgono, hanno altre priorità e urgenze rispetto al preoccuparsi dell’estetica.

LA CRISI DEL LIBERALISMO/ Deenen (Usa), i diritti non bastano più, servono persone, storie e identità

Alice Stefanizzi, responsabile comunicazione di Fondazione Progetto Arca, di formazione antropologa, lavora in prima linea nell’accompagnamento di senza fissa dimora e di soggetti fragili, in percorsi di reinserimento. A lei fa capo un percorso, messo a punto da Arca, che già nel nome non lascia adito a dubbi: “Progetto bellezza”.

L’idea di fondo è che per rendere ogni servizio fornito un’opportunità reale per le persone sostenute, la bellezza dei contesti e degli ambienti giochi una funzione strategica. La bellezza se diventa esperienza ravvicinata riattiva le energie positive nascoste in ogni persona. Questo accade in particolare se i processi di generazione di questi contesti nascono da percorsi di ascolto di chi ne usufruirà.

Nel caso di Fondazione Progetto Arca il progetto affidato a due designer del Politecnico di Torino, Cristian Campagnaro e Nicolò di Prima, scaturisce da una pratica di workshop aperti a tutti i portatori di interesse. La regola è infatti quella di “mettersi in ascolto di chi beneficerà del cambiamento”. È così che, ad esempio, è stato progettato il letto per le strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, un modello che viene incontro a loro timori, intercettati proprio attraverso momenti di ascolto.

Anche il mondo profit si misura con l’importanza della cura dei contesti per sostenere il benessere dei collaboratori. È l’esperienza che verrà portata da Francesca Rizzi, amministratore delegato di Jointly, una piattaforma che integra e valorizza tutti i benefit forniti dalle aziende. L’attenzione alla bellezza è vista a 360 gradi, e prende in considerazione in particolare la cura delle relazioni.

Come diceva sempre Sottsass, “questa favolosa e lontana bellezza dobbiamo finalmente poterla toccare ogni ora con le mani, per poter tirare un respiro senza fine, perché noi siamo suoi amici”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI