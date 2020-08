Bellifreschi/ Su Rete 4 il film con Christian De Sica e Lino Banfi

Bellifreschi va in onda su Rete 4 il pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto, alle ore 17. Si tratta di una pellicola italiana realizzata Nel 1987 che rappresenta il remake del famoso film A qualcuno piace caldo con la regia di Enrico Oldoini il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Liliana Betti e Paolo Costella. Il montaggio è stato realizzato da Raimondo Crociani con le musiche di Manuel De Sica mentre nel cast figurano Christian De Sica, Lino Banfi, Lionel Stander, Marina Viro, Lisa Lavander, Rosanna Banfi e Kaspar Capparoni.

Bellifreschi, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Bellifreschi. Tom e Jerry sono due artisti italiani che cercano in ogni modo di trovare quel successo nel mondo dello spettacolo che hanno sempre desiderato. Nonostante l’enorme passione e i sacrifici che effettuano quotidianamente non riescono ad avere quella cassa di risonanza che meriterebbero. Una potenziale opportunità da sfruttare si palesa una sera in un locale romano dove i due artisti fanno la conoscenza di un celebre attore americano il quale li invita a trasferirsi negli Stati Uniti d’America in maniera tale da trovare maggiori sbocchi professionali e quindi avere successo. Inizialmente i due decidono di non prendere in considerazione questa scelta salvo poi ritornare sui propri passi non appena si rendono conto che l’unica tipologia di esibizione a cui possono accedere in Italia è quella all’interno di piccoli locali cittadini. I due amici dunque partono alla vostra gli Stati d’America con pochi soldi in tasca e con la speranza di riuscire a diventare famosi ed in particolar modo si dirigono verso la villa dell’attore.

Purtroppo il loro arrivo si dimostra non ottimale per quanto riguarda le tempistiche in quanto si ritrovano all’interno della villa con una sorta di regolamento di conti tra alcuni gangster e lo stesso attore. I due artisti per difendersi riescono a mettere le mani su un mitra che casualmente azionano uccidendo praticamente tutti. Preoccupati da quanto successo soprattutto spaventati dalle conseguenze Soprattutto conoscendo l’ordinamento giuridico americano decidono di scappare e di trovare rifugio travestendosi da donne.

Questo permetterà loro di lavorare come cameriere all’interno di un locale e di guadagnare tempo fino a che non vengono scoperte e riportate nella villa dagli agenti dell’ FBI per ricostruire quanto accaduto. Ancora una volta però i due amici commettono incredibile errore prendendo nuovamente in mano il mitra ed uccidendo stavolta gli agenti. A questo punto si rendono conto che l’unico modo per sfuggire alle proprie colpe sia quella di scappare mi lasciare dunque gli stati in America andando a vivere in paesi che permettono questo genere i nascondiglio come nel caso del Messico.

