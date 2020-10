BELLO FIGO VS SFERE/ Curiosità sulla sua vita privata: “Non dico età perché…” (Live)

C’è anche Bello Figo, tra gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il talk della domenica sera di Canale 5 in onda oggi a partire dalle 21.18. Già una volta, in passato, Paul Yeboah (questo il suo vero nome) era stato nello studio del programma, in quell’occasione per un’intervista a tu per tu con Barbara d’Urso. “Ti guardavo sempre a Pomeriggio 5”, ha ammesso in premessa il rapper, guadagnandosi subito la simpatia della conduttrice. Che – per inciso – precisa di essere ancora della sua idea, e cioè di non apprezzare i suoi modi e quello che dicono i testi delle sue canzoni. La prima domanda è personale: “Che significava quella canzone su di me?”. Circa cinque anni fa, infatti, Bello Figo fece uscire un pezzo in cui citava direttamente Barbara d’Urso. Lui spiega: “Quando dedico i miei pezzi a personaggi famosi, lo faccio perché mi piacciono, a prescindere dalle parole che uso. Quello poi fa parte del mio stile”.

Bello Figo e le critiche allo stile

Nel momento in cui l’intervista entra nel vivo, la conduttrice si fa seria: “C’è tutto un mondo grandissimo, tu hai un sacco di follower… io non sono d’accordo su alcuni argomenti: vedere le donne come oggetti, esporre la ricchezza in questo modo…”. Dello stesso avviso la politica Alessandra Mussolini, che al riguardo usa toni meno moderati e denuncia apertamente la “provocazione” di Bello Figo nei confronti dei cittadini italiani. Poi lo rimbrotta: “Vai a lavorare e togliti quel ciuffo biondo”. Nel corso del suo intervento a Live – Non è la d’Urso vediamo una clip di quello scontro televisivo disputatosi anni fa a Dalla vostra parte. “Ha detto di andare a rubare, in quella canzonaccia che canta!”, protesta la Mussolini ai microfoni di Belpietro. E risponde: “Io gliela canto una bella canzone, ma in napoletano: jatevenne, jatevenne!”. Frequenti le critiche anche al look del rapper ghanese, giudicato quantomeno eccentrico e stavolta da entrambe le sue interlocutrici. Anche la d’Urso, infatti, gli chiede conto di quei capelli: “Mi fai ridere, poi con gli occhiali sembri Barbie. Ma è una tua idea? Tu la mattina decidi se farti fuxia, biondo…?”. E lui: “Sì, cambio colore di capelli ogni due settimane”. L’ultima curiosità riguarda la sua vita sentimentale: “Sei fidanzato?”. Risposta: “In realtà ho una tipa che mi piace più delle altre”. Sceglie di non rivelare, invece, la sua vera età, e questo neanche a domanda precisa di Barbara d’Urso. Il motivo è che non vuole che circolino troppe informazioni su di lui; a occhio e croce, però, lei gli darebbe 21 anni.



