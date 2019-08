Bello perfetto killer/ Su Rai 2 il film con Kaitlyn Black (oggi, 31 agosto 2019)

Bello perfetto killer è un thriller statunitense che verrà trasmesso su Rai 2 alle ore 21.05 di sabato 31 agosto. Diretto dal regista specializzato in film d’azione Robert Malenfant, si avvale di un cast affiatato composto da Kaitlyn Black – Jennifer, conosciuta per il suo ruolo in Hart of Dixie. È apparsa anche in NCIS: New Orleans e Traffic Light. Troviamo al suo fianco Cameron Jebo – Garrett famoso per aver interpretato Orion in Power Rangers; Robert Parks Valletta visto in Young and the Restles e l’intramontabile Jane Carr impegnata in serie tv come Hannah Montana, How i Meet your mother, Friends.

Bello perfetto killer, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Bello perfetto killer. Jennifer è una donna incinta in pericolo che viene soccorsa e salvata da uno sconosciuto di nome Garrett. Questi sembra il classico bravo ragazzo, ma nasconde numerosi segreti. È in realtà il padre di suo figlio in quanto è proprio lui l’anonimo donatore di sperma che ha contribuito al concepimento, ma è anche dopo la morte della moglie un pericoloso delinquente intenzionato a crearsi una famiglia perfetta recuperando tutti i figli da lui generati in provetta. La giovane futura mamma si innamora del ragazzo carino e apparentemente innocuo. Quella che è iniziata come una dolce storia diventa però ben presto amara quando entra in scena l’ex ragazzo di Jennifer, Matt, che trova Garrett inquietante, e cerca di convincere Jennifer che non è l’uomo ideale. Questa opposizione scatena fatti che Jennifer non avrebbe mai potuto immaginare. C’è dramma, rapimento, sangue e un sacco di brivido. Quindi, se sei un cercatore di misteri, questo film fa per te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA