Belotti al Cagliari e Dele Alli che rescinde con il Como sono due dei colpi dell'ultimo giorno passati in sordina

Belotti al Cagliari e i colpi in attacco dell’ultime ore

Gli ultimi giorni di mercato sono stati parecchio movimentati e soprattutto incentrati sulle grandi squadre che hanno portato a termine colpi importanti come quelli di Zhegrova, Opensda e Hojlund o cessioni inaspettate come quella di Pavard, ma oltre a questi ci sono state anche alcune aggiunte da tenere d’occhio anche in squadre meno importanti. Tra le operazioni concluse più interessanti sicuramente quella di Andrea Belotti al Cagliari che porta un attaccante che ha sempre saputo garantire numeri importanti di gol in una squadra medio piccola e privata del suo bomber dove può ritrovare fiducia.

Oltre al trasferimento di Belotti però i reparti offensivi sono stati migliorati anche alla Cremonese e all’Udinese dove è arrivata una coppia di attaccanti che possono essere complementari e giocare in coppia, per i grigiorossi però piuttosto che Vardy, nome importanti e che in molti hanno seguito anche in ottica fantacalcio, è da sottolineare l’acquisto di Sarmiento, talento ecuadoriano che arriva dal Brighton. Per quanto riguarda i friulani invece i nomi sono quelli di Zaniolo e Gueye, il primo arriva dal Galatasaray e se in una buona forma fisica e convinto dal progetto potrebbe fare un salto di qualità mentre il secondo dovrebbe partire dietro a Davis e Buksa nelle gerarchie.

Belotti al Cagliari e l’addio di Dele Alli al Como

Oltre al passaggio di Belotti al Cagliari un grosso nome che si è mosso è quello di Dele Alli che ha deciso di rescindere il suo contratto con il Como dopo una sola presenza, tra le altre cose di soli 9 minuti per l’espulsione prematura nella partita, il centrocampista inglese quindi non trova neanche in Italia l’occasione per rilanciare la sua carriera e mostrare tutto il talento che possiede. L’arrivo di Alli al Como è stato successivo ad un anno di pausa in cui aveva raccontato la sua storia, caratterizzata da violenze e dipendenze dalla giovane età e una depressione sempre crescente.

Come il Como saluta un giocatore con un grande passato anche l’Udinese saluta uno dei giocatori rimasti nella storia del club per le sue prestazioni in campo al fianco dello storico capitano Antonio Di Natale e per essere stata una delle cessioni più importanti per il club e per tutto il calcio italiano nell’estate del 2011. I friulani infatti dicono addio per la seconda volta ad Alexis Sanchez, el nino maravilla, che lascia dopo un solo anno per la fine del suo contratto andando a firmarne uno in Spagna con il Sevilla dove spera di avere un ruolo importante come giocatore d’esperienza.