Belotti al Napoli?/ Calciomercato, le chiavi possono essere Mertens e… Politano

Andrea Belotti piace a tante squadre in Serie A, e il calciomercato estivo potrebbe vederlo grande protagonista. In principio fu il Milan, che pareva pronto a spendere una grande cifra per portarlo a vestire la maglia rossonera; ora è il Napoli – ma non solo, come abbiamo visto nei giorni precedenti – perché nel frattempo Urbano Cairo ha fatto muro e negato il cartellino del Gallo a qualunque pretendente. Le cose oggi sono diverse: partito molto bene in Serie A, il Torino ha perso smalto ed è addirittura crollato, l’esonero di Walter Mazzarri a favore di Moreno Longo non ha dato frutti e così i granata rischiano addirittura la retrocessione (chiaramente bisognerà capire se questa Serie A si concluderà regolarmente), se anche dovessero salvarsi mancheranno l’obiettivo Europa League e l’attaccante a questo punto dovrebbe partire, perché ha raggiunto un’età e una maturazione tali da permettergli di cercare un grande contratto, e tornare importante anche per una nazionale che con Giampiero Ventura lo vedeva titolare al fianco di Ciro Immobile. Il Napoli, che in estate dovrebbe liberarsi di Arkadiusz Milik, studia la situazione: Belotti è nel mirino di Cristiano Giuntoli, ma per arrivarci potrebbe servire qualche altra operazione.

BELOTTI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, CHIAVI MERTENS E POLITANO

La strategia di calciomercato per portare Andrea Belotti al Napoli potrebbe passare da Dries Mertens: nonostante le notizie filtrate negli ultimi giorni il belga avrebbe ancora qualche dubbio circa il rinnovo del contratto, e i tentennamenti hanno stuzzicato l’Inter che potrebbe intervenire e accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante. Il Napoli, come noto, per la prossima stagione ha già messo sotto contratto Andrea Petagna e, per arrivare al Gallo, anche solo numericamente dovrebbe vendere qualcun altro; il bomber del Torino arriverebbe per fare il titolare o comunque un giocatore in piena rotazione, non certo la comparsa. Mertens potrebbe lasciargli spazio: la trattativa con il Napoli, soprattutto se il belga dovesse eventualmente rinnovare solo per essere venduto a cifre più alte, non sarebbe semplice e qui entra in gioco Matteo Politano. Il quale a gennaio è andato a Castelvolturno in prestito con obbligo di riscatto, che scatterà però nel 2022: l’Inter potrebbe pensare ad uno sconto in cambio del cartellino di Mertens, e questo darebbe al Napoli risorse e spazio per arrivare a Belotti. Un intreccio abbastanza complicato, ma che si potrebbe sempre realizzare tra qualche mese…



