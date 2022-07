Belotti alla Juventus o Roma?/ Calciomercato news, l’alternativa a Vlahovic e Abraham

Calciomercato news, Belotti alla Juventus come vice-Vlahovic

La carriera di Andrea Belotti, svincolato dal primo di luglio, potrebbe continuare in Serie A con le maglie di Juventus o Roma. L’attaccante della Nazionale, dopo un lungo tira e molla con il patron Urbano Cairo, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Torino salutando così i granata da capitano dopo sette anni. Accostato per diverso tempo al Milan, che si è già assicurato un altro centravanti come Origi, a inizio mercato Belotti sembrava essere vicino al Monaco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe già preso contatto con l’entourage di Belotti per sondarne la disponibilità a sposare la causa bianconera visto che il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un altro attaccante da alternare a Dusan Vlahovic. L’allenatore della Juve gradirebbe poter contare su uno come il ventottenne Campione d’Europa anche se non tramonta la pista che riporterebbe a Torino Alvaro Morata dall’Atletico di Madrid.

Calciomercato news, Belotti alla Roma da alternare ad Abraham

Il futuro di Andrea Belotti sembra al momento diviso tra Juventus e Roma in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i dirigenti della società capitolina avrebbero a loro volta vontattato gli agenti di Belotti con l’obiettivo di metterlo a disposizione di mister Mourinho dopo l’arrivo di Paulo Dybala. Lo sbarco del Gallo in giallorosso sarebbe fondamentale per trovare un centravanti da alternare nel corso della stagione a Tammy Abraham.

