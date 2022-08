Belotti alla Roma?/ Calciomercato, anche il Galatasaray ed il Nizza sono interessati

Calciomercato news, concorrenza per portare Andrea Belotti alla Roma

In questa sessione estiva di calciomercato l’ultimo grande colpo potrebbe essere rappresentato dall’approdo di Andrea Belotti alla Roma. Il centravanti è rimasto svincolato dal primo di luglio dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo del contratto presentatagli dal patron Urbano Cairo e fino a questo momento l’ex capitano del Torino è stato accostato a diverse squadre tra cui la Juventus, il Monaco ed il Valencia. Nelle scorse settimane però la Roma si sarebbe avvicinata parecchio alla punta, così da completare il reparto avanzato a disposizione di mister José Mourinho.

Le indiscrezioni rivelano infatti che i giallorossi starebbero aspettando di cedere Eldor Shomurodov prima di affondare il colpo per il tesseramento di Belotti a cui sarebbe stato proposto un contratto triennale da 2,8 milioni di euro a stagione. Il problema per l’uzbeko sarebbe in ogni caso rappresentato dalla volontà della Roma di cederlo con la formula dell’obbligo di riscatto mentre i club a lui interessati lo vorrebbero solamente in prestito con diritto.

Calciomercato news, Belotti alla Roma per completare l’attacco di Mourinho

Le chances di vedere Andrea Belotti alla Roma sono quindi molto buone per questo agosto di calciomercato estivo. Tuttavia, anche altre società stanno provando ad accaparrarsi Belotti e stando a quanto rivelato da fotomac.com, in queste ore il presidente del Galatasaray Erden Timur sarebbe volato in Italia per trattare direttamente con il calciatore a cui andrebbero 4 milioni di euro a stagione. Sulle tracce del Gallo si registra pure la presenza dei francesi del Nizza.

