Belotti alla Roma/ Calciomercato, attesa per l’ufficialità di Felix alla Cremonese

Calciomercato news, per Belotti alla Roma si aspetta Felix alla Cremonese

Il tormentone di calciomercato relativo all’arrivo di Andrea Belotti alla Roma sembra vicinissimo alla sua conclusione. Il passaggio di Felix Afena-Gyan alla Cremonese per un affare da 10 milioni di euro complessivi sta infatti aprendo le porte della Capitale all’ex capitano del Torino, ancora svincolato nonostante la stagione sia ormai ufficialmente cominciata. Il ghanese Felix è atterratto ieri sera all’aeroporto di Linate e quest’oggi svolgerà le visite mediche di rito con i lombardi.

In conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato il tecnico dei giallorossi José Mourinho aveva spiegato: “Felix non è convocato. Esiste una possibilità altissima che possa essere trasferito. Non vogliamo rischiarlo e lui non sarebbe mentalmente disponibile per prendere qualche rischio, per questo domani non è convocato.” Lo stesso Special One aveva inoltre sottolineato quanto apprezzasse il presunto entusiasmo mostrato da Belotti nel voler giocare per la Roma.

Calciomercato news, visite mediche imminenti per Andrea Belotti alla Roma

L’approdo di Andrea Belotti alla Roma potrebbe dunque concretizzarsi a cavallo del weekend di calciomercato in corso o al più tardi all’inizio della prossima settimana. Dopo aver rifiutato tutte le destinazioni, avendo ricevuto offerta da Francia, Inghilterra e Turchia, il Campione d’Europa Belotti va così a completare il reparto avanzato a disposizione di Mourinho che aveva proprio sottolineato la necessità di avere un altro attaccante oltre a quelli già presenti in rosa.

