Belotti alla Roma/ Calciomercato: entro domani le visite mediche, Felix a Cremona

Calciomercato news, Andrea Belotti alla Roma e Felix alla Cremonese

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Andrea Belotti alla Roma sembra finalmente giungere alla sua conclusione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ex capitano del Torino dovrebbe svolgere le visite mediche di rito già nella giornata di oggi, o al più tardi domani, prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi tre anni guadagnando circa 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Presentati Raspadori e Simeone: "Che emozione giocare qui"

Rimasto svincolato ufficialmente dallo scorso primo di luglio dopo aver deciso di non rinnovare il contratto rifiutando la proposta di rinnovo presentatagli dal patron Urbano Cairo, Belotti nelle ultime settimane ha rifiutato tutte le offerte ricevute soprattutto dall’estero essendo stato accostato con una certa insistenza a Monaco, Nizza, Wolverhampton e Galatasaray. L’arrivo di Belotti nella Capitale è stato sbloccato dalla cessione di Felix Afena-Gyan alla Cremonese per sei milioni di euro più quattro di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Juventus news/ Ufficiale Milik, Allegri: "Sono molto contento di lui"

Calciomercato news, visite mediche entro domani per Belotti alla Roma

Le chances di vededere Belotti alla Roma entro domani sono quindi molto buone per questa parte finale del calciomercato estivo. Nella giornata odierna Felix era invece atteso a Cremona per effettuare a sua volta le visite mediche e legarsi ai lombardi. L’acquisto di Belotti significherebbe consegneare a mister José Mourinho, che recentemente aveva sottolineato il suo apprezzamento riguardo all’entusiasmo del Campione d’Europa nel venire alla Roma, l’attaccante richiesto in conferenza stampa nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan news/ No al Chelsea per Leao, Pioli: "Deve pensare a migliorare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA