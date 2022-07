Belotti alla Roma?/ Calciomercato, giallorossi in vantaggio su Juventus e Valencia

Calciomercato news, passi avanti per l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma

In queste ore di calciomercato estivo sta prendendo sempre di più quota la possibilità di vedere Andrea Belotti alla Roma. I giallorossi hanno dimostrato di poter contare su un potenziale offensivo importante già ieri sera nella sfida vinta per 1 a 0 contro il Tottenham in Israele viste le giocate di Abraham, Zaniolo e Dybala ma il general manager Tiago Pinto, stando alle indiscrezioni, starebbe lavorando per consegnare a mister Mourinho un altro centravanti e l’ex capitano del Torino sarebbe il profilo ideale in questo senso.

Finito nel mirino anche di Valencia, club guidato dal tecnico Gennaro Gattuso, e della Juventus, che avrebbe bisogno di un nuovo attaccante considerando le difficoltà riscontrate nell’ottenere ancora una volta Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, da alternare a Vlahovic nel corso della stagione, Belotti è ufficialmente senza squadra dal primo di luglio essendosi svincolato dai granata dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto con il patron Cairo. Secondo i rumors, il Campione d’Europa con la Nazionale italiana avrebbe ormai optato per la Roma come prossima tappa per la sua carriera e starebbe attendendo novità dai capitolini.

Calciomercato news, Belotti alla Roma dopo la cessione di Shomurodov

Prima di affondare il colpo per portare Andrea Belotti alla Roma in questi frenetici giorni di calciomercato estivo, i dirigenti giallorossi hanno però bisogno di effettuare una cessione liberando spazio per l’azzurro. Il giocatore che dovrebbe salutare Trigoria è Eldor Shomurodov che non ha saputo essere all’altezza delle aspettative dal suo arrivo dal Genoa lo scorso agosto. Per l’uzbeko si è fatto avanti il Torino ma il Bologna sembra ormai vicino ad aggiudicarselo con la formula del prestito.

