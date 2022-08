Belotti alla Roma?/ Calciomercato, il Gallo preferisce i giallorossi al Wolverhampton

Calciomercato news, Belotti alla Roma nonostante il Wolverhampton

In questa sessione di calciomercato estivo sembra sempre più porbabile l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma. L’ex capitano del Torino è rimasto svincolato dal primo di luglio dopo non aver accettato la proposta di rinnovo presentatagli dal patron Urbano Cairo ed è ancora in attesa di trovare una nuova squadra dopo essere stato accostato a diverse squadre tra cui Valencia, Monaco, Inter e Juventus. Tuttavia, negli ultimi giorni la destinazione più probabile per Belotti sembra essere quella giallorossa appunto, con i dirigenti capitolini che si stanno muovendo per tesserarlo.

Il desiderio del Gallo pare comunque essere ormai solamente quello di vestire la maglia della Roma visto che, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, avrebbe respinto al mittente un’offerta del Wolverhampton. Pure il Galatasaray, vicinissimo all’ex napoletano Dries Mertens, avrebbe sondato il terreno per l’azzurro che rimane in attesa della chiamata definitiva della società dei Friedkin per ricoprire non solo il ruolo di vice Abraham ma magari giocare insieme con l’inglese e pure Dybala.

Calciomercato news, si continua a trattare per Andrea Belotti alla Roma

Le chances di vedere Andrea Belotti alla Roma in questo agosto di calciomercato sembrano davvero buone. Come ripota Il Messaggero, i giallorossi avrebbero già un accordo di massima con Belotti sulla base di 2,8 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. A questo punto la Roma deve prima cedere Eldor Shomurodov al Bologna dove dovrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto per 11 milioni.

