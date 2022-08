Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, il Gallo in arrivo con Shomurodov al Bologna

Calciomercato news, Andrea Belotti alla Roma per completare l’attacco

L’arrivo di Andrea Belotti alla Roma sembra sempre più probabile in questo inizio d’agosto di calciomercato estivo. Il general manager Tiago Pinto è impegnato su più fronti in questo momento: da un lato i giallorossi stanno cercando di assicurarsi Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain, con l’olandese che starebbe spingendo per il trasferimento nella Capitale anche se vanno limati ancora alcuni dettagli economici specialmente sull’ingaggio, e dall’altro si sta cercando di far posto all’ex capitano del Torino.

Il reparto avanzato a disposizione di mister José Mourinho è infatti ben fornito e per tesserare il Campione d’Europa con la Nazionale italiana è necessario cedere un elemento. L’indiziato principale a fare le valigie è Eldor Shomurodov, uzbeko arrivato un anno fa dal Genoa. L’attaccante non ha soddisfatto le aspettative per cui era stato acquistato e adesso si sta lavorando per il suo passaggio al Bologna di Mihajlovic.

Calciomercato news, Belotti alla Roma con Shomurodov al Bologna

L’approdo di Andrea Belotti alla Roma potrebbe dunque concretizzarsi già entro la fine di questa settimana di calciomercato se si riuscirà a trovare l’intesa con il Bologna per Shomurodov. I rossoblu vorrebbero averlo in prestito con diritto di riscatto per 9/10 milioni mentre i giallorossi insistono per l’obbligo a 11 milioni di euro. I felsinei non sembrano inoltre convinti dall’ingaggio dell’uzbeko dato che percepisce 1,5 milioni all’anno e avrebbero chiesto alla Roma di farsi carico di parte dello stipendio della punta per il prossimo anno.

