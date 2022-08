Belotti alla Roma?/ Calciomercato news: visite mediche in settimana, i dettagli

Calciomercato news, Andrea Belotti alla Roma in settimana

Il tormentone di calciomercato legato all’approdo di Andrea Belotti alla Roma sembra destinato a concludersi nel corso di questa settimana che sta per cominciare. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la trattativa per l’ex capitano del Torino dovrebbe essere completata al più tardi nella giornata di mercoledì e, come rivelato da Marco Barzaghi su Twitter, i giallorossi avrebbero già prenotato le visite mediche per il Campione d’Europa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Depay non interessa e Shomurodov è più vicino al Bologna

Il Gallo dovrebbe dunque sbarcare nella Capitale per firmare un contratto triennale valido fino al giugno del 2025 con uno stipendio da 2,8 milioni di euro più 200 mila euro di bonus. In queste ore il general manager Tiago Pinto sta ultimando i discorsi con il Bologna per la cessione di Eldor Shomurodov con i rossoblu che avrebbero accettato il prestito con obbligo di riscatto condizionato al rendimento dell’uzbeko, pronto a far posto a Belotti.

Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, la Roma respinge la proposta da 55 milioni

Calciomercato news, visite mediche prenotate per Belotti alla Roma

L’arrivo di Andrea Belotti alla Roma dovrebbe dunque concretizzarsi in questa settimana di calciomercato alle porte. Accostato anche ad altre squadre, il centravanti avrebbe respinto la corte degli inglesi del Wolverhampton proprio perchè ormai deciso a sposare la causa romanista come prossimo step nella sua carriera. All’estero Belotti in questi mesi è stato accostato pure al Monaco ed al Valencia allenato da Gennaro Gattuso.

LEGGI ANCHE:

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, il Gallo preferisce i giallorossi al Wolverhampton

© RIPRODUZIONE RISERVATA