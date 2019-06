Belotti all’Inter?/ Calciomercato, “Cairo non lo molla, ma la Roma…” (Esclusiva)

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? Il centravanti del Torino è oggetto di calciomercato di diversi club che vanno per la maggiore, come la stessa Roma dove potrebbe finire anche Gianluca Petrachi. Petrachi potrebbe portare nella Capitale lo stesso Belotti, che potrebbe finire anche all’Inter. Un Belotti che però Cairo potrebbe confermare nell’intenzione di costruire un Torino competitivo in grado di finire in Europa. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Mario Miele. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede il futuro di Belotti?

Penso che alla fine potrebbe rimanere al Torino. Credo che sia questo il futuro di Belotti nella prossima stagione.

Potrebbe così restare in maglia granata per un grande Torino?

La prospettiva potrebbe essere quella di rimanere al Torino per cercare di portare la

formazione di Mazzarri in Europa. Dovrebbe essere questo il primo obiettivo del Torino il prossimo campionato.

Roma la prima squadra dove potrebbe andare se partisse?

Potrebbe essere proprio così, del resto se Petrachi finirà nella società giallorossa tenterà di portarsi con sè Belotti per rinforzare il reparto offensivo giallorosso.

Potrebbe anche essere l’Inter la sua prossima formazione?

Sinceramente non vedo tanto Belotti all’Inter. Credo infatti che Icardi possa restare. La stessa Inter si è juventizzata con l’arrivo di Marotta e quello di Conte che potrebbe rilanciare Icardi alla grande…

Dove potrebbe finire ancora, per esempio al Napoli…

No il Napoli prenderà Lozano dal Psv Eindhoven punterà su di lui. E’ un giocatore di sicuro affidamento. Allo stesso Milan Belotti non sarebbe ideale per il tipo di gioco che fa. Una possibilità in più perchè resti al Torino…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA