Belpasso, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: un morto/ Incerto numero feriti

Un uomo è morto oggi in provincia di Catania, a Belpasso, a seguito di un’esplosione verificatasi in una fabbrica di fuochi d’artificio. L’episodio si è verificato stamane alle ore 7:30, come riferito dai principali organi di informazione online, nel comune dell’etneo, e la vittima è Antonino Vaccalluzzo, titolare dell’omonima fabbrica di materiale pirotecnico. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che una potente deflagrazione ha interessato la ditta in questione, investendo in pieno il 62enne poi deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate.

Sul luogo, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco che hanno effettuato i necessari accertamenti per poi mettere in sicurezza l’azienda, recintando l’intera zona ed evitando così che qualcuno potesse accedere all’edificio esploso. Sul posto anche i carabinieri, nonché gli uomini del personale sanitario con un elicottero per il trasporto d’urgenza dei feriti, di cui al momento non ci so conosce il numero esatto.

BELPASSO, ESPLOSIONE FABBRICA FUOCHI D’ARTIFICIO: I PRECEDENTI IN SICILIA

Purtroppo non è la prima volta che l’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio provochi delle vittime o dei feriti, e lo scorso mese di aprile, sempre in Sicilia, si era verificato qualcosa di simile. In quel caso fu un’azienda di Ispica, in provincia di Ragusa, ad essere interessata da un’esplosione che provocò il ferimento di due giovani operai, oltre che un fortissimo boato che si udì in tutta la cittadina siciliana.

Fortunatamente per i due giovani non vi furono gravi conseguenza, anche se gli stessi furono costretti ad un trasporto ospedaliero con l’elicottero. Ben più drammatici invece i fatti accaduti nel 2019, quando esplose una fabbrica di giochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, che provocò la morte di ben 5 persone, oltre a due feriti. Per quei fatti tre persone vennero arrestate dalle forze dell’ordine, i titolari delle due ditte di fuochi d’artificio interessate dallo scoppio. Restiamo in attesa di aggiornamenti per comprendere il bilancio ufficiale di questo nuovo tragico incidente.

