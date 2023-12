Belpietro abbandona lo studio di Dritto e Rovescio dopo lite con Benifei/ “Fai vergognare il parlamento”

Durissimo scontro andato in scena ieri sera in diretta tv in occasione della puntata di Dritto e Rovescio, classico talk in onda il giovedì sera su Rete 4. Durante la puntata il giornalista Maurizio Belpietro ha litigato con l’esponente del Partito Democratico, Brando Benifei, per poi alzarsi e abbandonare lo studio.

Si stava discutendo di rapine e di legittima difesa, alla luce anche del recente caso Mario Roggero, ma ad un certo punto gli ospiti in studio hanno iniziato a discutere delle responsabilità nonché delle funzioni del presidente della Repubblica, “È una vita che i presidenti vengono influenzati dai partiti”, le parole del conduttore Paolo Del Debbio, con Belpietro che ha colto la palla al balzo e rivolgendosi a Benifei ha spiegato: “Vogliamo nascondere la realtà? Devo ricordare i tentativi che si sono fatti per impedire agli italiani di pronunciarsi? Napolitano condizionò i partiti suggerendo la caduta di Berlusconi. E’ una storia nota, che ribadisco e che dimostra che non è un’istituzione super-partes. Si rispetti la Costituzione. L’articolo 1 dice che il popolo è sovrano, non il Presidente della Repubblica”.

BELPIETRO ABBANDONA LO STUDIO DI DRITTO E ROVESCIO, BENIFEI: “LEI È IGNORANTE”

A quel punto l’esponente Dem ha replicato: “E’ ignorante, nemmeno sa citare l’articolo correttamente. Non conosce l’articolo che ha citato. È l’opposto di ciò che ha detto. Non sa di cosa parla, torni a studiare”.

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie Belpietro, che prima ha spiegato “ignorante lo dice a qualcun altro”, dopo di che si è alzato e avvicinandosi a Del Debbio e allo stesso esponente del Partito Democratico ha spiegato: “Non posso accettare che un europarlamentare venga ad insultarmi dandomi dell’ignorante. Questo signore fa vergognare il Parlamento. Arrivederci”, con tanto di applausi scroscianti del pubblico presente. “Se Belpietro ritiene che non vuole stare più in trasmissione ne ha tutto il diritto e non posso farci niente”, ha chiosato Del Debbio come riporta TvBlog.

