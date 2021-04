Belpietro vs Pedullà/ Video lite: “Fingi di dirigere un giornale, non sai niente”

Maurizio Belpietro e Gaetano Pedullà, lite di fuoco a Dritto e rovescio. Motivo del contendere le vacanze di Pasqua all’estero, il direttore de La notizia si è ovviamente scagliato contro la Lega: «Ci si poteva pensare un po’ prima, il ministro del Turismo è della Lega e non si è accorto di questo problema indicato come grave da associazioni e imprenditori. Speranza ci ha messo una pezza con l’ordinanza, che dovrebbe scoraggiare un po’, ma dobbiamo essere tutti seri».

Vicino al Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà ha poi proseguito rivolgendosi a Maurizio Belpietro: «Salvini prende in giro gli italiano quando dice di aprire tutto mentre non si può fare, lo dicono anche i governatori della Lega. Crea un immenso cortocircuito, perché fomenta le piazze e illude le persone, così da lucrare dei voti».

LITE BELPIETRO – PEDULLÀ: IL VIDEO DELLO SCONTRO

La replica di Belpietro non è tardata ad arrivare: «Se qualcuno doveva fare il decreto per vietare i viaggi all’estero, l’unico che poteva farlo era il ministro della Salute, che si è dimenticato di inserire questa norma nei provvedimenti che aveva disposto. Non è il ministero del Turismo a fare divieti, è il ministro della Salute responsabile di prendere i provvedimento: questo lo sanno anche i sassi, tranne che Pedullà». Continuamente interrotto da Pedullà, il direttore de La Verità ha aggiunto: «Sei incapace, non conosci neanche le norme e le regole, sei una persona che parla senza sapere mai nulla. Non sei neanche un giornalista. Io faccio un giornale, mentre tu non lo fai». «Continui a dire cazzate», la risposta di Pedullà. Ancora Belpietro: «Pedullà non conosce neppure come funziona un governo e non sa cos’è un’ordinanza. Non sa che un ministro del Turismo non può fare un’ordinanza per vietare i viaggi all’estero. Tu non sei neanche capace di scrivere un articolo». «Fingi di dirigere un giornale», l’affondo di Belpietro. Infine, prima dell’intervento di Del Debbio, l’ultima parola a Pedullà: «Io la querelo: il mio giornale è nato prima del tuo, va meglio del tuo e stampa nella rotativa accanto al tuo». Clicca qui per il video della lite.

