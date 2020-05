Belpietro vs Romano, scontro su sanità lombarda/ Video, “Tragedia!”, “No, eccellenza”

Pubblicità

Numerosi i dibattiti che si sono creati ieri sera, in diretta tv su Rete 4, durante il programma condotto da Del Debbio, Dritto e Rovescio. Lo studio (seppur virtualmente visto che gli ospiti erano collegati dalle proprie abitazioni/uffici), si è scaldato quando il conduttore ha intervistato la governatrice della regione Calabria, Jole Santelli, l’onorevole del Partito Democratico, Romano, nonché il noto giornalista Maurizio Belpietro. Si discute della decisione a sorpresa della presidentessa calabrese circa la riapertura da ieri di bar e ristoranti con spazi all’aperto. Una scelta che è apparsa in netto contrasto con l’ultimo Dpcm di Conte, nonché con quello in vista della Fase 2 del 4 maggio, tenendo conto che i locali di ristorazione potranno riaprire i battenti solamente dal mese di giugno. Il dibattito si è scaldato in particolare quando Romando ha spiegato: “Ragiono su base italiana, penso che sulla sanità, uno dei grandi insegnamenti di questa tragedia è che penso che bisogna avere un diritto alla salute uguale per tutti gli italiani, il federalismo è stato interpretato in tanti modi e certamente ha provocato una diseguaglianza reale nelle condizioni degli italiani”.

BELPIETRO VS ROMANO, SCONTRO SULLA SANITA’

“Io spero che dopo – prosegue Romano – una volta finita questa tragedia, ci sia un’eguaglianza di fatto e di diritto di tutti gli italiani di fronte alla salute, e quindi da quel punto di vista le legislazioni regionali dovranno tornare ad essere omogenee”. Prende la parola Belpietro: “Credo che il federalismo non centri nulla, perchè se c’è un sistema sanitario che funziona è quello lombardo e del veneto”. A quel punto interviene subito l’esponente del Pd: “Belpietro, potevamo dirlo fino a poco tempo fa”, un intervento che fa un po’ innervosire il collega giornalista che replica: “Romano io l’ascolto sempre volentieri ma quando sto parlando preferire non avere il disturbo di una voce che mi impedisce di parlare”. Quindi di nuovo l’esponente dei democratici: “stavo citando la tragedia lombarda…”, e ancora Belpietro: “Vedo che c’è ancora un rumore che mi disturba…”. A quel punto il politico si è “fatto da parte”, facendo concludere il proprio discorso e pensiero al giornalista, e la querelle è subito rientrata. Clicca qui per vedere lo scontro a distanza fra i due, minuto 47



