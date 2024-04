Belve 2024/ Anticipazioni, ospiti e diretta 2 aprile: Loredana Bertè, Matteo Salvini e Carla Bruni

Belve 2024: anticipazioni e diretta prima puntata 2 aprile

Dopo il successo ottenuto dalle precedenti stagioni, oggi martedì 2 aprile 2024, Raidue trasmette la prima puntata della nuova stagione di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani che intervista personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica ponendo domande anche molto scomode a cui gli ospiti rispondono senza filtri. Programma di grande successo anche sui social, Belve regala ai telespettatori dei faccia a faccia senza filtri e senza sconti in cui Francesca Fagnani prova a far sbottonare i propri ospiti anche su argomenti particolari.

Oltre alle varie interviste, in questa nuova stagione, esattamente come accaduto nella scorsa, Belve regala anche un momento di comicità ai telespettatori. il compito di strappare un sorriso al pubblico spetta A Carmine Del Grosso che, nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”, si confronterà con delle Belve decisamente “underground”. Ci saranno, poi, anche le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da “Belve” che hanno conquistato il web con i loro siparietti.

Gli ospiti della prima puntata di Belve 2024

La nuova stagione di Belve si apre questa sera con tre interviste assolutamente imperdibili. Nel salotto di Francesca Fagnani si racconterà Carla Bruni. Dopo essere stata una delle top model italiane più famose nel mondo e aver sfilato per i più grandi stilisti, si è riscoperta cantautrice conquistando le copertine mondiale anche per la sua vena musicale. Carla bruni ha anche fatto parlare molto di sè quando ha iniziato la storia con Nicolas Sarkozy con cui è attualmente sposata.

Spazio, poi, ad una delle interviste più attese della nuova stagione di Belve ovvero quella a Matteo Salvini che, nel rispondere alle domande di Francesca Fagnani, parlerà non solo della sua attività politica, ma anche della sua vita privata, dalla fine della relazione con Elisa Isoardi all’attuale relazione con Francesca Verdini. Infine, ai microfoni di Francesca Fagnani, si racconterà Loredana Bertè che risponderà a tante domande, da quelle sull’amatissima sorella Mia Martini a quelle sul rapporto con le altre sorelle Olivia e Leda.

Come vedere in diretta streaming Belve 2024

La prima puntata di Belve 2024 è attesissima dal pubblico Rai che, questa sera, potrà seguire tutte le interviste in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su Raidue. La trasmissione di Francesca Fagnani, come tutti i programma Rai, può essere seguita anche in diretta streaming. Per farlo, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.











