Belve 2025: anticipazioni puntata 20 maggio

Come ogni settimana, anche questa sera torna l’appuntamento con le Belve di Francesca Fagnani che, nella puntata in onda oggi, martedì 20 maggio 2025, apre il proprio salotto a personaggi molto diversi tra loro che hanno accettato di raccontarsi rispondendo anche alle domande più scomode. Sin dalla prima stagione, Belve ha conquistato i consensi del pubblico che ha apprezzato il nuovo modo d’intervistare di Francesca Fagnani che è solita porgere ai propri ospiti domande su vari aspetti della loro vita tirando fuori anche gli argomenti più discutibili.

Nella stagione attualmente in onda, la Fagnani ha già intervistato tantissimi personaggi che hanno svelati dettagli della propria vita mai raccontati e svelando verità che, fino a quel momento, erano rimaste nascoste. Questa sera, così, nel salotto di Francesca Fagnani arriveranno quattro, importanti ospiti pronti a lasciare senza parole i telespettatori.

Gli ospiti della puntata di Belve 2025 in onda il 20 maggio

Francesca Fagnani, nella nuova puntata di Belve 2025, dà vita a quattro faccia a faccia davvero imperdibili con protagonisti quattro personaggi con carriera diverse appartenenti a mondi diversi. Nel salotto della Fagnani arriverà così Michele Morrone, attore con 15,9 milioni di followers e con una carriera internazionale che lo porta in giro per il mondo. Spazio, poi, ad una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello ovvero Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione e che, nel corso degli anni, ha continuato a far parlare di sé con la partecipazione a vari programmi. Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, la Secondi ricorderà non solo quel periodo, ma parlerà anche del figlio.

A rispondere alle domande storiche della padrona di casa di Belve arriverà anche Raz Degan che si è sbottonata svelando anche dettagli della sua vita privata. Infine, la Fagnani ospiterà anche la regina delle food blogger ovvero Benedetta Rossi che si racconterà svelando ciò che, finora, non ha mai detto.

Come seguire in diretta streaming Belve 2025

Tutte le puntate di Belve vengono trasmessa in tv, ogni martedì, da Raidue in prima serata. La puntata in onda questa sera potrà così essere seguita, in diretta televisiva, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’applicazione dove è possibile rivedere anche le vecchie puntate ma anche rivedere le singole interviste.