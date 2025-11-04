Belve 2025 torna in onda oggi 4 novembre con la seconda puntata: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti di Francesca Fagnani.

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata grazie alla presenza in studio di Belen Rodriguez che si è raccontata senza filtri parlando anche del rapporto con i suoi ex, di Rita De Crescenzo che ha svelato i dettagli di un passato difficile e doloroso e di Isabella Rossellini che ha raccontato la sua vita tra successi e dolori, Belve 2025 torna in onda oggi, martedì 4 novembre, con la seconda e attesissima puntata.

Alberto Brambilla, ex marito di Irene Pivetti e figli/ L'amore per Ludovica Maria e Federico

In studio, con la sua immancabile agenda piena di domande, anche scomode, da rivolgere ai suoi ospiti, Francesca Fagnani proverà a scovare nel passato privato e professionale di tre ospiti totalmente diversi tra loro e che hanno avuto anche un percorso professionale differente. Saranno tre faccia a faccia durante i quali la conduttrice cercherà di far raccontare ai propri ospiti anche quello che, finora, non hanno mai raccontato.

Perché Iva Zanicchi è caduta a Belve? Vittima del 'binario maledetto': foto incidente/ Come sta

Belve 2025: gli ospiti del 4 novembre e come vederlo in streaming

Due donne e un uomo sono gli ospiti della seconda puntata di Belve 2025 durante la quale Francesca Fagnani accoglierà in studio Irene Pivetti che si racconterà partendo dal suo passato in politica, dalle sue scelte sentimentali fino al rapporto con la sorella Veronica, i genitori e quella che è oggi la sua vita professionale. Spazio, poi, ad una delle più grandi voci della musica italiana ovvero Iva Zanicchi. Con l’aquila di Ligonchio, la Fagnani indagherà anche sui rapporti tra i grandi della musica italiana come la rivalità tra la stessa Iva e Mina di cui si è parlato per tanti anni. Non mancherà, poi, il momento dedicato alla vita privata della Zanicchi.

Achille Polonara, riuscito il trapianto di midollo per leucemia mieloide/ "Sono pronto per tornare in campo"

L’ultimo ospite della puntata odierna di Belve sarà Adriano Pappalardo che non parlerà solo di musica, televisione e cinema, ma anche di vita privata regalando aneddoti nuovi sul suo matrimonio con Lisa Giovagnoli ma anche sul suo rapporto con il figlio Laerte. Una puntata assolutamente imperdibile che può essere seguita in tv, su Raidue, a partire dalle 21.20 e in streaming su Raidue.