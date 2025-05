Belve 2025, le anticipazioni della puntata del 6 maggio

Questa sera, martedì 6 maggio 2025, va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Belve 2025, la nuova stagione del programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione è diventata nel corso degli ultimi anni un vero e proprio fenomeno della televisione italiana, fatto di interviste pungenti, schiette, in cui l’ospite in studio viene messo a nudo di fronte alle domande a tratti scomode e taglienti della padrona di casa, per raccontare la sua “belva” interiore.

Dopo il buon esordio della prima puntata andata in onda la scorsa settimana, che ha visto raccontarsi Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, questa sera la conduttrice è pronta a replicare. Al suo fianco ci sarà come sempre Serena Brancale, ospite fissa di questa edizione che in ogni puntata interpreta una cover musicale regalando grandi emozioni al pubblico, e non mancherà a fine puntata il consueto video con i mitici fuorionda. Ma quali saranno gli ospiti di questa sera?

Belve 2025: ospiti Paola Iezzi, Alessandro Preziosi e Milly D’Abbraccio

Nella puntata di Belve 2025 di questa sera, Francesca Fagnani intervisterà Paola Iezzi, Alessandro Preziosi e Milly D’Abbraccio. Si spazia dunque nel mondo della musica con Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, sempre più sull’onda del successo non solo al fianco della sorella ma anche singolarmente, tra musica e l’avventura come giudice di X Factor, con Giorgia riconfermata conduttrice per la nuova edizione 2025.

Si passa poi ad un amato attore del piccolo schermo italiano, Alessandro Preziosi, che ha conosciuto il grande successo televisivo nel 2003 in Elisa di Rivombrosa; per lui sarà l’occasione per raccontare la sua carriera, dettagli e aneddoti inediti tra vita professionale e sentimentale e per ricordare la separazione dall’ex compagna Vittoria Puccini. Spazio anche a Milly D’Abbraccio, volto simbolo dello scenario pornografico italiano, che regalerà racconti e aneddoti sulla sua vita e la sua carriera, tra passato e presente.

Belve 2025, come vedere la puntata in tv e in streaming

La nuova puntata di Belve 2025 in programma questa sera, martedì 6 maggio 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa. La puntata può anche essere seguita dal pubblico in streaming, o collegandosi sul sito di Raiplay oppure scaricando l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.