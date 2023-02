Belve, 2a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Casalino, Crescentini e Giletti

Belve, seconda puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 28 febbraio, tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve” in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Il programma di Rai 2 ha debuttato in prima serata settimana scorsa: le quattro interviste (Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli) hanno totalizzato una media di spettatori di 839.000 pari al 4,5% di share.

“Lo stile è identico e non mi è stato chiesto di cambiarlo. Il format semplicemente si arricchisce. Ho uno studio bellissimo, tutto nuovo, importante, con il pubblico, e la regia di Matteo Forzano. La grafica invece è sempre la stessa ed è allusiva al graffio di un artiglio”, ha detto Francesca Fagnani a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del passaggio in prima serata.

Belve: gli ospiti di Francesca Fagnani

Nel secondo appuntamento di “Belve” la giornalista Francesca Fagnani ospiterà Massimo Giletti, conduttore di “Non è l’arena” su La7, dopo un lungo passato in Rai; l’attrice Carolina Crescentini, attualmente in onda su Rai 2 con la terza stagione della serie “Mare fuori”; Rocco Casalino, ex portavoce e capo dell’ufficio stampa dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nel 2000 concorrente della prima edizione del “Grande Fratello”. Massimo Giletti è già stato ospite di Francesca Fagnani nel 2019: “Sono un po’ belva, un po’ dolce. Dipende dai momenti. Non sopporto l’ipocrisia e la mancanza di onestà intellettuale. Poi il resto bisogna sempre prenderlo col sorriso, altrimenti non si va avanti”, aveva detto il conduttore. La seconda puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 28 febbraio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

