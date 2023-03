Belve, 3a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis

Belve, terza puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 7 febbraio, tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve” in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Rai 2, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. La sigla del programma è un classico di Ornella Vanoni, “L’appuntamento”. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuori onda tra la conduttrice e gli ospiti. Gli ospiti di Francesca Fagnani nella terza puntata di “Belve” sono: il cantante Al Bano, la modella Bianca Balti e il chirurgo Giacomo Urtis. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2.

Belve: Bianca Balti ospite di Francesca Fagnani.

Nel terzo appuntamento di “Belve” la giornalista Francesca Fagnani intervista Bianca Balti. La modella ha raccontato di una violenza subita quando aveva solo 18 anni: “Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza. L’ho cercato per tantissimo tempo, per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza”. La top model ha anche parlato della sua dipendenza dalle droghe e del momento in cui ha deciso di smettere: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci“.

Le confessioni di Giacomo Urtis a Belve

Giacomo Urtis è tra gli ospiti della terza puntata di “Belve” in onda martedì 7 marzo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani il chirurgo ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona: “Ero invaghito… Se era un’amicizia o un amore? Un ibrido”. Urtis ha anche parlato del suo rapporto con la chirurgia e dei numerosi interventi estetici che hanno completamente cambiato la sua fisionomia: “Molte volte, quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più. Fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice”. Urtis ha ammesso di essersi rifatto anche i denti. I suoi ingenti guadagni sono gestiti dal padre: “Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto”.

