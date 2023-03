Belve, 4a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Parisi, De Gregorio e Garko

Belve, quarta puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 14 febbraio, tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve” in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi e le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. Le Eterobasiche sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, note per i loro video in cui prendono in giro i pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne e non solo. Amiche nella vita reale, hanno dato il via a questa pagina su Instagram per gioco, che in poche settimane ha raggiunto i 65mila follower.

Gli ospiti di Francesca Fagnani nella quarta puntata di “Belve” sono: la showgirl Heather Parisi, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e l’attore Gabriel Garko. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2.

Belve: Heather Parisi ospite di Francesca Fagnani.

Nel quarto appuntamento di “Belve” la giornalista Francesca Fagnani intervista Heather Parisi. La showgirl americana (naturalizzata italiana) ha confessato di essere stata vittima di violenza: “Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda… era una persona che mi stava a fianco”. Si è parlato anche della sua rivalità con Lorella Cuccarini, ma la Parisi ha smentito: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”.

Le confessioni di Gabriel Garko a Belve

Gabriel Garko è tra gli ospiti della quarta puntata di “Belve” in onda martedì 14 marzo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, l’attore ha risposto a una serie di domande sulla sua carriera. Alla domanda “Mi dice la scena più ridicola che le è toccato girare nella sua carriera?”, Garko ha risposto: “Le scene più ridicole sono quelle di sesso, perché sono scomode, anti-sesso totalmente con un sacco di gente intorno. Sicuramente quando ho fatto il film con Tinto Brass…”. L’attore ha poi ricordato quando fece il provino per “Senso ’45” con il regista. La giornalista Concita De Gregorio ha parlato della sua battaglia contro il cancro. Ricordiamo che “Belve” è sempre disponile on demand su RaiPlay. Gli hashtag ufficiali per seguire il programma sui social sono #BELVE e #FRANCESCAFAGNANI

