Adriano Pappalardo torna a parlare della sua esperienza all'Isola dei Famosi: l'attacco ad Al Bano

Adriano Pappalardo è tornato a far discutere. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, il cantante si è raccontato a tutto tondo, passando dalla carriera alla famiglia, fino alle polemiche che negli ultimi anni lo hanno visto protagonista. Dopodiché, Pappalardo ha parlato anche della sua esperienza a L’Isola dei Famosi, reality che nel 2003 contribuì a dargli una nuova popolarità e visibilità. Parlando con la Fagnani, l’artista non ha risparmiato nessuno, neanche un suo ex compagno d’avventura: “Gli autori cercavano un altro Pappalardo. Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché è diventata l’Isola della spazzatura“.

In particolare, ha tirato fuori il dettaglio che più ha fatto discutere: la distanza enorme tra il suo cachet e quello dell’ex di Romina Power. “A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare un milione e duecentomila“, ha raccontato senza giri di parole. Per Pappalardo, infatti, la tv è una macchina che non valorizza le persone, ma solo il nome più celebre, trasformando tutto in una questione di convenienza.

Adriano Pappalardo senza filtri: cos’ha detto

Per concludere, non poteva mancare un accenno alla sfera privata. Durante l’intervista, Pappalardo ha infatti ricordato di aver tradito la moglie Lisa Giovagnoli, sua compagna di sempre e madre del figlio Laerte. Al che, ha svelato la reazione della moglie, che per ripicca avrebbe pensato di trascorrere una notte con Michele Placido. A quel punto Francesca Fagnani lo ha incalzato con la solita ironia: “Lei l’avrebbe sopportato?”. “Un suo tradimento? No!”, ha replicato infine il cantante.