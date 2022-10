Belve, anticipazioni nuova stagione/ “Iniziamo con Wanna Marchi, Conte ha rifiutato”

Belve, il famoso programma condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda su Rai 2 con una nuova, attesissima, stagione dopo il successo della scorsa edizione. La data da segnarsi sul calendario è quella del primo novembre, sempre in seconda serata, per ben tre volte a settimana: il martedì, il mercoledì e il giovedì. La lista degli ospiti è in parte ancora da decidere, ma alcune delle taglienti interviste sono state anticipati dalla Fagnani in un’intervista a Repubblica.

Il programma Belve parte da un presupposto fondamentale, “chiedere tutto, poi si può non rispondere“. Nessun accordo tra Francesca Fagnani e gli intervistati prima della trasmissione ne limita il campo d’azione e le sue interviste già lo scorso anno si sono distinte nel panorama televisivo. “La verità, in un programma come questo, senza filtri, viene fuori”, spiega a Repubblica.

Belve, anticipazioni: ospiti della prima puntata

Sempre a Repubblica, Francesca Fagnani ha fatto anche alcune anticipazioni rispetto agli ospiti che, fino a questo momento, hanno accettato di partecipare a Belve. Nella prima serata, davanti alla Fagnani, siederà prima Wanna Marchi, seguita poi da Eva Robin’s che “ha fatto delle confessioni drammatiche”, anticipa. Dopo di loro potrebbe essere il turno di “Licia Ronzulli, ha accettato e speriamo che venga”, mentre a TPI anticipa anche il nome di Alessandra Celentano.

Poche informazioni sugli ospiti di Belve per ora, ma la Fagnani annuncia anche che “si tratta di persone determinate, coraggiose, o che nella loro vita hanno fatto scelte completamente sbagliate”, ricordando l’intervista alle camorriste della scorsa stagione. “Personaggi, per lo più donne, che hanno dato prova di forza, ambizione e che hanno un vissuto letteralmente straordinario”, spiega a TPI.

Belve: “Conte ci ha ripensato”

Per ora, comunque, Francesca Fagnani ha rilasciato poche altre informazioni sulla nuova stagione di Belve che inizierà il primo novembre su Rai 2, con tre appuntamenti settimanali, forse anche per non rovinare l’effetto sorpresa agli spettatori. Però, su alcune delle “belve” che avrebbe voluto intervistare e che hanno deciso di non accettare, parla chiaro: “Dovevamo iniziare con Giuseppe Conte, ma ci ha ripensato”, mentre parla anche della speranza che “due ministre” accettino.











