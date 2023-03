Belve: clamorosa gaffe di Rocco Casalino/ Da Madame Bovary al flop dei congiuntivi

Rocco Casalino a Belve: l’intervista alimenta l’ilarità del web

Francesca Fagnani con il programma Belve continua a mietere vittime nel mondo dei personaggi noti. L’ultimo ad essere uscito malconcio dall’intervista faccia a faccia è stato Rocco Casalino, protagonista di alcuni scivoloni e gaffe che non sono per nulla passate inosservate. In rete sono letteralmente virali diversi spezzoni di video dove il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle si è reso protagonista di lapsus ed errori che spaziano dalla letteratura alla grammatica italiana.

Il momento più alto dell’intervista a Rocco Casalino da parte di Francesca Fagnani a Belve è stato sicuramente quello riguardante la lettura. L’esponente politico oltre che volto iconico del Grande Fratello ha confessato di coltivare una forte passione per la lettura citando diversi nomi autorevoli del settore. Bizzarra la scelta di citare Baudelaire, per poi fare scena muta come nei peggiori esami universitari con il docente che, con sorriso beffardo, attende quella risposta che non arriverà mai. Addirittura, Rocco Casalino è riuscito a fare anche peggio quando, sempre citando l’autore, ha tirato in ballo Madame Bovary che – fino a prova contraria – sarebbe un’opera di Flaubert.

Rocco Casalino, anche Tommaso Zorzi commenta con ironia l’intervista a Belve

Chiaramente, i momenti goliardici della televisione italiana fanno spesso il giro della rete con clip che in poche ore diventano letteralmente virali generando l’ilarità di molti. Tale sorte è capitata anche a Rocco Casalino dopo l’intervista a Belve, arrivando anche a colpire altri volti noti del panorama televisivo. In particolare, citando una parte dell’intervista del responsabile della comunicazione da Francesca Fagnani, si è espresso in merito anche Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi e Rocco Casalino hanno effettivamente un passato in comune, il Grande Fratello; ma il primo sembra non vedere altri elementi di congiunzione con il politico, sottolineando inoltre una clamorosa gaffe di carattere grammaticale: “Casalino, professione: Responsabile della Comunicazione, che sbaglia i congiuntivi“. Questo il simpatico tweet dell’ex vippone che, come prevedibile, ha attirato l’ironia dei suoi followers che si sono uniti nella comicità dell’aneddoto. Chiaramente, l’intervista di Rocco Casalino non si riassume unicamente con l’insieme delle sue gaffe; diversi sono stati i temi trattati ma, ironia della sorte, sul web non sembrano aver suscitato particolare interesse rispetto agli strafalcioni.

