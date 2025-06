Belve crime: anticipazioni puntata 10 giugno 2025

Non è ancora tempo per Francesca Fagnani di andare in vacanza perché, dopo il successo ottenuto dall’ultima edizione di Belve, la Rai ha deciso di puntare sul format anche per l’estate. Tuttavia, quella che parte questa sera è un’edizione nuova e che non ha come ospiti protagonisti del mondo dello spettacolo. Con Belve Crime, infatti, Francesca Fagnani pone le sue domande scomode e spesso irriverenti a quelli che sono stati i protagonisti delle vicende di cronaca più controverse degli ultimi anni o alle persone a loro vicini.

Francesca Fagnani apre così lo studio di Belve Crime a nomi noti al pubblico appassionato di cronaca nera che, a partire da questa sera, potrà sentire il punto di vista dei condannati o di persone coinvolte sulle varie vicende.

Belve Crime: gli ospiti della prima puntata

Grande attesa per la prima puntata di Belve Crime durante la quale il pubblico di Raidue avrà la possibilità di ascoltare, per la prima volta, la versione dei fatti di Massimo Bossettii, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Di Yara che, all’epoca dei fatti aveva 13 anni, si persero totalmente le sue tracce il 26 novembre 2010 e il suo corpo fu ritrovato senza vita il 26 febbraio 2011. Bossetti è stato dichiarato colpevole in Appello e in Cassazione ma si è sempre dichiarato innocente. Dal carcere di Bollate dove sta scontando la sua pena e dove l’ha intervistato Francesca Fagnani, per la prima volta, racconterà cosa fece quei giorni e la sua versione dei fatti.

Bossetti, tuttavia, non sarà l’unico ospite di una serata ricca di colpi di scena perché la fagnani intervisterà anche Eva Mikula che, per due anni è stata la fidanzata di Fabio Savi, uno dei tre fratelli componenti della banda della Uno bianca. Nel corso della serata, inoltre, la Fagnani rivolgerà le proprie domande anche alla collaboratrice di giustizia Tamara Ianni.

Come vedere in diretta streaming Belve Crime

La prima puntata di Belve Crime è attesissima dal pubblico che potrà seguire le inedite interviste in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Esattamente come per la versione originale, anche Belve Crime può essere seguito in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione dove sarà trasmessa anche l’intervista a Mario Maccione, il più giovane componente delle Bestie di Satana.

