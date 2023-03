Belve, Gabriel Garko: “In una scena di sess* mi eccitai”/ “Tinto Brass fermò tutto e chiese acqua fredda…”

Gabriel Garko, l’aneddoto sulle scene di sesso e “l’incidente” hot

Torna questa sera l’appuntamento consueto con Belve, come sempre condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. I telespettatori non vedono l’ora di godersi la nuova carrellata di interviste e domande senza filtri, con particolare attenzione verso uno dei prossimi ospiti, Gabriel Garko. Sulle esternazioni dell’attore sono già trapelate alcune curiose anteprime, come nel caso delle esperienze sul set dei film di Tinto Brass e il primo incontro con il rinomato regista del cinema hard.

Le anticipazione riportate da Fanpage, in riferimento alle rivelazioni piccanti di Gabriel Garko, partono dal rapporto dell’attore con le scene più spinte che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera. “Le scene più ridicole? Quelle di sesso: sono scomode, antisesso. C’è troppa gente intorno; quando ho fatto il film con Tinto Brass ci sono state diverse scene belle forti. Una volta io ero nudo ma avevo il copri sesso, cioè una calza”. L’aneddoto di Gabriel Garko ha chiaramente alimentato l’irriverenza delle domande successive di Francesca Fagnani che lo ha incalzato: “Tinto Brass ha detto che lei è l’attore più dotato…”

Gabriel Garko a Belve: il racconto del primo provino per Tinto Brass

Fanpage prosegue nelle anticipazioni sulla prossima intervista di Gabriel Garko a Belve menzionando un aneddoto in particolare – sempre a tema hot – rivelato dall’attore. “Una volta io ero coricato a pancia in su, la ragazza dovevo simulare un atto orale. Il problema fu che lei mi girava intorno: gira e rigira, la reazione c’è stata. Tinto disse: stop, spruzzino! Arrivò una con l’acqua fredda, io ero in imbarazzo totale“. Proseguendo, Gabriel Garko si sbilancia anche sul primo incontro con Tinto Brass.

“Quando ci incontrammo eravamo a cinecittà, stavamo parlando del più e del meno e Tinto mi disse: fammi vedere il culo“. Spiega Gabriel Garko a Francesca Fagnani parlando del primo provino per interpretare un ruolo nel film di Tinto Brass, e aggiunge: “Rimasi interdetto, però dissi vabbè ci sta. Mi alzai, mi girai, e mi disse fammi vedere il resto“. Si concludono così le anticipazioni proposte da Fanpage in merito alla prossima intervista di Gabriel Garko a Belve. Non resta a questo punto che attendere la messa in onda per conoscere ulteriori dettagli sulle storiegabriel dell’attore con riferimento anche ad altri temi.











