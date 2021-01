Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati/ Perché? Ecco cosa è successo

Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati dopo appena un anno di relazione. I due attori avevano iniziato la loro storia d’amore all’inizio del 2020, affrontando insieme le difficoltà di una pandemia globale da Coronavirus. Il settimanale Chi sottolinea come la conferma di quella che inizialmente era solo una voce sia stata ribadita da una fonte molto vicina ad entrambi gli attori. Questa avrebbe svelato che erano in un momento fin troppo diverso della loro vita e che hanno così deciso di prendere una strada diversa. I sedici anni di differenza alla fine si sono fatti sentire e hanno costretto la coppia a prendere una decisione fin troppo pesante.

Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati, la loro vita privata

La fine dell’amore tra Ben Affleck e Ana de Armas ci porta ad analizzare le vite dei due attori anche per capire come mai alla fine abbiano trovato la necessità di allontanarsi. Affleck è nato a Berkeley il 15 agosto del 1972, compirà dunque quest’anno 49 anni. Dal 1997 al 2000 è stato fidanzato con la collega Gwyneth Paltrow che aveva conosciuto sul set di Bounce. Dopo la fine della loro relazione era rimasto solo due anni per poi diventare il compagno per altrettanti della splendida Jennifer Lopez conosciuta durante la lavorazione di Amore estremo Tough Love. Nel 2005 si sposò con Jennifer Garner che aveva conosciuto sul set di Pearl Harbor, i due hanno avuto tre figli e si sono lasciati nel 2017. Ana de Armas invece è nata a Santa Cruz del Norte a Cuba e ha 33 anni. Nonostante la giovane età si era sposata nel 2012 con Marc Clotet per chiudere la relazione nel 2013.



