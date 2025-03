Il gossip non è solo questione nostrana perché anche oltreoceano le star sono protagoniste di pettegolezzi, scoop, indiscrezioni, matrimoni lampo, divorzi, ritorni di fiamma e rapporti che stanno facendo chiacchierare tutti i giornali. Ben Affleck e Jennifer Garner sono stati sposati, poi si sono separati, senza mai smettere di essere uniti e di rispettarsi a vicenda. Negli ultimi tempi sono tornati a essere l’uno l’ombra dell’altra e questo ha fatto storcere al naso non solo la Lopez (ex di lui), ma una persona in particolare.

INARRESTABILE/ Il film che ricorda la lotta più importante nella vita

Si sta parlando di John Miller, il compagno della Garner, che secondo una fonte ben precisa (Page Six) sarebbe furioso per questa situazione e che non vorrebbe mai essere coinvolto in un triangolo che non avrebbe senso. Inoltre avrebbe detto che “si è oltrepassato il limite”. Pare che l’attrice non abbia altra scelta se non quella di andarsene di casa e accettare la rottura. E invece cosa ha detto la celebre cantante a proposito del suo ex? Scopriamolo subito.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, perché hanno divorziato?/ “Lui la umiliava, ha chiesto di togliere il cognome"

Ben Affleck: la rabbia di Jennifer Lopez per la sua vicinanza a Jennifer Garner

Se da una parte John Miller, il compagno di Jennifer Garner, pare che le abbia dato un ultimatum, perché non ne può più di vederla in compagnia del suo ex, dall’altra Jennifer Lopez, sempre stando a Page Six, “sarebbe furiosa” per la situazione che si è venuta a creare. E perché mai sarebbe così arrabbiata? Innanzitutto perché non vuole vedere foto del suo ex con la sua ex moglie e poi perché pare che l’attore e regista abbia espresso la volontà di ricominciare con lei (svelato perché hanno divorziato).

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? Veri motivi dell'addio/ Parla una fonte: colpa entrambi

Stando al sito di gossip, però, le cose potrebbero appianarsi molto presto perché Ben Affleck non sarebbe interessato a rovinare il rapporto tra la Garner con il suo attuale compagno. Infatti è appena uscito dal fallimento di un matrimonio, è molto impegnato con il suo lavoro di attore e regista, quindi il gossip potrebbe non realizzarsi affatto. Intanto l’ex coppia è stata avvistata diverse volte, pure al tredicesimo compleanno del loro terzo figlio Samuel.