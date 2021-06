Ben Affleck e Jennifer Lopez: è di nuovo amore/ Il bacio fra i due in pubblico

Fra Ben Affleck e Jennifer Lopez, due dei divi di Hollywood più amati degli ultimi anni, è di nuovo amore. Sono stati infatti pizzicati mentre si sono scambiati un tenero bacio in pubblico, segno inequivocabile di come i due attori siano nuovamente una coppia stabile. Nulla comunque di particolarmente eclatante per gli amanti del gossip, visto che, nelle ultime settimane, le indiscrezioni su una possibile “reunion” si erano rincorse una dietro l’altra, e alla fine la popstar latina e l’attore che interpreta Batman, sono usciti allo scoperto.

I due hanno deciso di mostrarsi alla luce del sole durante una festa che si è tenuta presso un lussuoso ristorante nell’esclusiva località di Malibù, in California, precisamente il 50esimo compleanno di Lynda, la sorella minore di Jennifer Lopez. Della tenera effusione è stato girato anche un video esclusivo del giornale di gossip Page Six, che ha certificato il ritorno di fiamma.

BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ, IL BACIO CHE CERTIFICA L’AMORE: NEL 2004 SI STAVANO SPOSANDO…

I due erano stati insieme quasi venti anni fa, un amore durato dal 2002 al 2004, pochi anni ma durante i quali la coppia era stata prossima a salire all’altare, matrimonio che era stato poi annullato in extremis. Nel video si vede Ben Affleck strofinare il viso sul collo di Jennifer Lopez, quindi lei che lo abbraccia allungando le mani sulle spalle, poi uno sguardo intenso negli occhi e il tanto atteso bacio. Inutile sottolineare come i fan dei due siano andati in visibilio nell’apprendere la notizia del loro rinato amare, e sui social sono moltissimi coloro che hanno commentato estasiati.

Tra l’altro un amore che è fortemente caldeggiato anche dalla signora Guadalupe Rodriguez, la mamma della Lopez nonché “suocera” di Ben Affleck; stando a quanto svelato al magazine People da parte di una fonte anonima: «In passato la madre di Jennifer e Ben erano molto legat. Lei lo adorava e quando si lasciarono era davvero triste». Fino a poco tempo fa Affleck era assieme ad un’altra attrice, la splendida Ana De Armas.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021





