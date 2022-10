Ben Affleck e Jennifer Lopez, lui va via di casa / “Ha promesso di smettere, ma…”

Jennifer Lopez e Ben Affleck, crisi da record dopo il matrimonio? Una “terza incomoda” tra i due…

Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero segnare un nuovo record per la coppia dalla rottura lampo dopo un matrimonio bis. O almeno questa é l’ipotesi che si solleverebbe stando a quanto riprende Radar online.com, riferendosi ai gossip di fonti insider vicine alla coppia e alle chicche di gossip riportate da fonti d’oltreoceano, come Daily Mail.

La voce della crisi d’amore presenterebbe una burrascosa lite che si protrarrebbe da giorni tra i Bennifer, tra malumori e minacce di tetto coniugale dei due vipponi, e trova fondamenta in un avvistamento della coppia di domenica. Quando la vip couple é stata avvistata a Beverly Hills, in occasione di un pranzo, e giunta con il marito a bordo della sua Rolls-Royce Jennifer Lopez avrebbe finto un sorriso nonostante la crisi con Ben Affleck. Alla base del naufragio dell’amore spoilerato da Radar online .com , ci sarebbero i vizi di Ben che starebbero troppo stretti a Jennifer. La latin popstar non accetterebbe di essere tradita da Ben con la sua passione sfrenata per la sigaretta, e neanche il fatto che lui sia un tipo “jeans e maglietta”, quando al suo fianco si aspetterebbe un uomo stiloso e salutista, che sia alla sua altezza. É ormai risaputo che J.Lo sia da sempre in guerra con il junk food e i bad habits in genere, le cattive abitudini e dipendenze, anche in fatto di stile, e alla continua ricerca del “bello” e di ciò che più fa bene. Solo qualche settimana fa, nell’estate 2022 i Bennifer si godevano la loro honeymoon in Europa, con tappa a Milano, dopo un matrimonio bis.

Radar online intravede la rottura definitiva per Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck lo scorso luglio 2022 si sposavano in una cerimonia top secret a Las Vegas, per poi celebrare un party extra-lusso nella proprietà di Ben Affleck in Georgia, in un tris di giornate festive in pompa magna a partire dal 19 agosto 2022. “La felicità della luna di miele sta rapidamente svanendo. Lei e Ben hanno avuto una litigata furibonda – riprende lo spiffero Radar online, sulla coppia, a quasi tre mesi dal matrimonio-. Inoltre entrambi sono alle prese con le esigenze delle loro carriere e lo stress di unire le loro due famiglie. Dopo i primi mesi da sogno adesso è arrivata la realtà. Ben ha anche lasciato la casa a seguito di un litigio particolarmente brutto. Felicità coniugale? Più simile al caos coniugale ultimamente!”. E ancora: ” La coppia ha litigato senza sosta. Soprattutto nelle ultime settimane le cose sono peggiorate. Dopo la luna di miele, le cose hanno iniziato rapidamente a peggiorare. ‘Lei odia assolutamente le sigarette di Ben’- ha spiegato un insider-. Lui ha promesso di smettere, ma con tutte le sue lamentele sta fumando più che mai”.

Non si escluderebbe che l’attore di Argo possa aver deciso di abbandonare il tetto coniugale di Los Angeles, dal momento che Jennifer Lopez proprio non riuscirebbe a vederlo con l’odiatissima sigaretta tra le mani e la bocca, “terza incomoda”. “Ben si é liberato di molti vizi negli anni, ma proprio non riesce a liberarsi della sigaretta” , rivela intanto una talpa amica della coppia…











