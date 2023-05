Ben Affleck e Jennifer Lopez sono in crisi?/ “Mio marito è molto pesante…”

Ben Affleck e Jennifer Lopez: il ritorno di fiamma dopo vent’anni che ha emozionato i fan

Il cinema hollywoodiano è da sempre fonte d’ispirazione; ma a far sognare e appassionare sono spesso anche le dinamiche che riguardano il dietro le quinte. Nel 2002 milioni di appassionati hanno accolto con euforia la notizia della storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez; due star internazionali dal valore indiscusso. La liaison sembrava procedere nel migliore dei modi e il grande passo del matrimonio sembrava essere quasi una formalità; purtroppo però, due anni dopo arrivarono alla rottura dopo mesi di alti e bassi.

Vent’anni dopo, superate anche altre relazioni non proprie felici, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Lo scorso anno infatti sono trapelate le prime immagini che li ritraevano nuovamente insieme, un ritorno di fiamma che ha appassionato al pari di una pellicola cinematografica. Le due star questa volta sono riuscite ad arrivare alle nozze, motivo valido per credere questa volta fosse ancora più forte rispetto a vent’anni prima. Dopo la luna di miele trascorsa in Italia, tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra nuovamente essersi rotto qualcosa.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, la magia è già finita? : le ultime “pesanti” dichiarazioni

La presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è alimentata da un vero e proprio turbinio di notizie, complice il web che tra contenuti video e indizi social aggiunge ulteriore benzina sul fuoco. Nello specifico, alcune settimane fa era spuntato un video con protagoniste le due star di Hollywood che non sembravano trascorrere dei momenti felici. Nello specifico, la coppia era intenta a litigare in strada e l’armonia ostentata nei mesi precedenti è apparsa come un lontano ricordo. Sia Ben Affleck che Jennifer Lopez evitarono di commentare quella vicenda, alimentando ulteriormente il dubbio degli appassionati e degli esperti di cronaca rosa.

A rincarare la dose sulla presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è però intervenuta proprio quest’ultima. Chiaramente, la star del cinema e della musica internazionale non si è resa protagonista di un riferimento diretto; i fan hanno estrapolato un suo commento relativo al marito che sembra seguire la linea di quel video trapelato in rete giorni prima. “Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su cosa mi metto; quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… E poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”. Queste sarebbero le parole di Jennifer Lopez su Ben Affleck – riportate da Isa e Chia – relative ad un’intervista recente.











